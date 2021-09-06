В УАФ пояснили, чому із Шевченком не продовжили контракт

В Українській асоціації футболу опублікували пояснення щодо причин не продовження контракту із Андрієм Шевченком та його тренерським штабом.

В організації зазначили, що Виконком УАФ ще у червні 2020 року ухвалив рішення щодо пролонгації контракту з на той час головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком та його штабом до грудня 2022 року.

— Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року.

Зважаючи на те, що УАФ не отримала від Андрія Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа щодо пролонгації контракту, зі свого боку УАФ надіслала офіційного листа Шевченку щодо можливого продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.

В УАФ додали, що відповідний лист тоді ж надійшов на адресу Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також засобами електронного зв’язку його уповноваженому представникові. Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України.

— Треба визнати, що ми були не готові до такого розвитку подій, і тому призначення нового тренерського штабу збірної України дещо затягнулося. Я хочу підкреслити, що з боку УАФ не йшлося про зменшення суми контракту. Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні та можливість продовження співпраці до закінчення Євро-2024, — розповів офіційному сайту УАФ генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Перед матчем із Францією Андрій Шевченко провів прес-конференцію, де розповів про ситуацію, що склалася з його контрактом із УАФ.

Фахівець зауважив, що мав намір продовжити контракт головного тренера збірної України із УАФ. Але перемовин із ним не провели.

1 вересня Шевченко повідомив про відхід зі збірної України. УАФ вела перемовини з Сергієм Ребровим, але підписати угоду не вийшло через його контрактні зобов’язання перед клубом Аль-Айн із ОАЕ, який він очолив влітку.

17 серпня виконувачем обов’язків головного тренера збірної України призначили Олександра Петракова.