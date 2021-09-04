Ми йти не збиралися: Шевченко пояснив свою відставку

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко не планував припиняти співпрацю з Українською асоціацією футболу.

Про це він повідомив на прес-конференції, яку зібрав за підсумками п’ятирічного перебування на посаді.

За його словами, він мав намір і надалі тренувати жовто-синіх, проте президент УАФ Андрій Павелко перестав з ним контактувати.

– Ми провели в збірній прекрасні п’ять років та отримали величезне задоволення. У нас вийшло стати одним цілим. Після Євро-2020 ми вирішили продовжити угоду зі збірною. По приїзду до Києва ми зустрілися з президентом УАФ, де я йому повідомив про це рішення, – сказав Шевченко.

Павелко, в свою чергу, заявив, що не готовий на даний момент обговорювати це питання, тому екс-головний тренер прийняв рішення полетіти у відпустку.

Після цього він зустрічався з очільником УАФ на фіналі Євро-2020, але жодної розмови щодо пролонгації контракту не було.

– 30 числа контракт закінчився, і я про це повідомив у соцмережах. Я в жодному разі не казав про те, що йду. Контракт було підписано таким чином, тому що я хотів підвести підсумки після Євро-2020 та зрозуміти, чи варто продовжувати контракт. За п’ять років наші контракти не мінялися. У контрактах були завжди одні й ті ж цифри. Ще раз. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі та продовжити контракт, – зазначив Шевченко.

Він також наголосив, що його команда планувала й надалі продовжувати працювати зі збірною, але Павелко так і не вийшов на контакт.

Фото: УАФ