Чемпіон світу серед молодіжних команд Олександр Петраков готуватиме збірну України до виступів у рамках чемпіонату світу 2022 з футболу як виконувач обов’язків головного тренера.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, це рішення ухвалив Виконком УАФ.

Павелко зазначив, що Петраков – відомий спеціаліст, який має високий авторитет серед футбольної спільноти та необхідний досвід для того, щоб зараз очолити українську збірну.

За його словами, він отримав одноголосну підтримку членів Виконкому УАФ. Журналіст Ігор Бурбас розповів на своїй сторінці у Twitter, що у Петракова не буде точного терміну дії контракту.

За словами Бурбаса, його помічником стане Андрій Анненков. Також є ймовірність, що з колишнього штабу повернеться Олександр Шовковський.

Після завершення роботи Андрія Шевченка як головного тренера збірної України з футболу, головним кандидатом на цю посаду розглядали Сергія Реброва.

Однак йому не вдалося достроково розірвати контракт з арабським Аль-Айном. За даними ЗМІ, все ж залишається можливість того, що Ребров очолить нашу збірну, з цієї причини Петракова могли призначити виконувачем обов’язків.

Фото: Андрій Павелко