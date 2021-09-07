Українці завоювали вісім нагород на етапі Прем’єр-ліги з карате у Каїрі

У єгипетському Каїрі з 2 до 5 вересня пройшов черговий етап Прем’єр-ліги з карате. Українські спортсмени завоювали на цих змаганнях вісім медалей.

Збірну України представляли 20 каратистів. За підсумками цього етапу Прем’єр-ліги на рахунку наших спортсменів дві золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі.

Призери Олімпійських ігор-2020 у Токіо Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна пропустили змагання. Однак поїхала до Каїру Аніта Серьогіна, яка вперше за чотири роки здобула перемогу на такому рівні.

Детальніше про те, хто з українців завоював медалі у Каїрі – у матеріалі на Фактах ICTV.

Призери Прем’єр-ліги з карате

Галина Мельник принесла золото Україні у категорії до 68 кг. У фіналі каратистка здолала співвітчизницю, дебютантку Прем’єр-ліги Еліну Сєлємєнєву двома іппонами – 7:0.

Сама Еліна зайняла друге місце у цій категорії.

Відзначимо, що востаннє Мельник піднімалася на п’єдестал у Мадриді 2019 року. Тоді українка завоювала бронзу.

Аніта Серьогіна хоч і не змогла вибороти нагороду Олімпіади-2020, але у Каїрі вона стала найкращою в категорії до 61 кг.

У фінальній сутичці українка перемогла представницю Канади Хаю Джумаа – 4:0.

Востаннє наша каратистка займала призові місця на такому рівні в Роттердамі 2018 року, де взяла бронзу.

Загалом це друге залото медаль у кар’єрі Серьогіної з 2017 року.

Анастасія Степашко стала другою в категорії понад 68 кг. Українка поступилася лише представниці Єгипту Сохілі Абоуїсмаїл.

Успішно дебютували на Прем’єр-лізі Нікіта Філіпов та Віктор Стефанюк. Каратисти завоювали бронзові медалі у категорії до 60 кг.

Також бронзовими призерами стали Андрій Заплітний – до 75 кг, та Різван Талібов – понад 84 кг.

Для Заплітного це була дебютна нагорода на такому рівні. А для Талібова уже друга медаль у 2021 році та третя у кар’єрі.

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо карате стало дебютним видом спорту. Відомо, що у програмі літньої Олімпіади-2024 у Парижі її вже не буде.

У цьому виді спорту українці Анджеліка Терлюга стала срібною призеркою, а Станіслав Горуна – бронзовим.

Фото: УФК