Всі українські медалісти Токіо-2020: від золота Беленюка до сенсації Старікової

Літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо завершилися офіційно церемонією закриття із феєрверком та символічною передачею олімпійського прапора. Мер Токіо віддав його президенту МОК Томасу Баху, а той передав стяг меру Парижа.
Україну на змаганнях представили 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах. Цей склад української збірної став найменшим за всю історію виступів на літніх Олімпіадах.
У Токіо українці посіли 44-е місце у медальному заліку, із одним золотом, шістьма срібними нагородами та дванадцятьма бронзовими.
У неофіційному медальному заліку за кількістю нагород Україна у топ-20, а саме на 16-й позиції.
Всі медалі України у Токіо-2020
Жан Беленюк
- Золото, греко-римська боротьба
Беленюк став єдиним українським спортсменом, який піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу олімпійського Токіо.
У греко-римській боротьбі у фінальному поєдинку у вазі до 87 кг він здолав представника Угорщини Віктора Льорінца з рахунком 5:1.
Михайло Романчук
- Срібло, бронза, плавання
Першу срібну нагороду у скарбничку України на Іграх-2020 приніс Михайло Романчук. У запливі на 1 500 метрів вільним стилем він показав результат 14:40.66 та посів друге місце.
На дистанції 800 м вільним стилем 24-річний Романчук фінішував третім. Йому вдалося подолати її за 7:42.33.
Для України завойовані нагороди Михайла стали першими у плаванні із 2004 року.
Парвіз Насібов
- Срібло, греко-римська боротьба
22-річний Насібов увірвався до еліти греко-римської боротьби саме у Токіо-2020, де взяв срібло змагань. До цього він не підіймався вище восьмої позиції на великих турнірах.
Борець-сенсація боровся за золото, але поступився у вирішальній сутичці у вазі до 67 кг іранцю Мохаммадреза Гера з рахунком 9:1.
Анжеліка Терлюга
- Срібло, карате
Терлюга стала призеркою історичної медалі на Іграх-2020. Річ у тім, що дисципліна карате – дебютантка у Токіо, але у програмі літньої Олімпіади-2024 у Парижі її не буде.
У фіналі у ваговій категорії до 55 кг вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій з рахунком 1:5, що гарантувало їй другу сходинку п’єдесталу.
Олександр Хижняк
- Срібло, бокс
Від боксу всі українські шанувальники спорту очікували медаль і сподівалися, що вона буде золотою.
За підсумками двох раундів у фіналі проти бразильця Еберта Койсенсана Хижняк лідирував у суддівських записках, але у третьому – пропустив удар і опинився на канвасі ринга.
Рефері не став відраховувати час і зупинив бій, хоча Олександр швидко піднявся і показував, що готовий битися.
Людмила Лузан та Анастасія Четверікова
- Срібло, веслування на байдарках і каное
У каное-двійці на дистанції 500 м Людмила Лузан й Анастасія Четверікова завоювали срібну медаль у фіналі запливу на Іграх-2020.
Дівчата пропливли дистанцію за 1.57,499, відставши від китаянок, які завоювали золото, на 2,004 секунди.
Олена Старікова
- Срібло, велоспорт
25-річна Старікова завоювала срібло в індивідуальному спринті у Токіо.
У півфіналі вона впоралася із триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, але у фіналі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади.
Дар’я Білодід
- Бронза, дзюдо
Першу медаль у скарбничку України у Токіо принесла дзюдоїстка Дар’я Білодід.
Після поразки у фіналі у вазі до 48 кг Білодід могла претендувати лише на бронзу. У поєдинку за третє місце спортсменка здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.
Ігор Рейзлін
- Бронза, фехтування
Справжню сенсацію підніс 37-річний фехтувальник Ігор Рейзлін, який здобув для України другу медаль на Іграх-2020 у Токіо. Цікаво, що для спортсмена ця Олімпіада – дебютна.
У боротьбі за третє місце в одиночному турнірі з чоловічої шпаги він переміг італійця Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.
Олена Костевич та Олег Омельчук
- Бронза, стрільба з пневматичного пістолета у міксті
Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
У поєдинку за третє місце українці перестріляли дует із Сербії – 16:12.
Еліна Світоліна
- Бронза, теніс
Ця бронза, яку завоювала Світоліна, на вагу золота, якщо дивитися на той шалений темп змагань з тенісу на Олімпіаді, а також її гру за бронзу проти казашки Рибакіної.
У вирішальному матчі Еліна програла у першому сеті з рахунком 1:6, другий взяла на тай-брейку, а у вирішальній партії дотиснула суперницю 6:4. Це перша медаль України у тенісі за всю історію виступів на Олімпіаді.
Алла Черкасова
- Бронза, боротьба
32-річна Алла Черкасова виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо у боротьбі у ваговій категорії до 68 кг.
У вирішальному поєдинку за третє місце на п’єдесталі вона перемогла японку Сару Досьо.
Анастасія Савчук та Марта Фєдіна
- Бронза, синхронне плавання
Дует Савчук та Фєдіною завоювали історичну та першу для України медаль у синхронному плаванні.
У змаганні дуетів наші дівчата посіли третю сходинку в артистичному плаванні. За довільну та технічну програми у сумі вони отримали 189.4620 балів.
Ірина Коляденко
- Бронза, боротьба
22-річна спортсменка завоювала бронзу на своїй дебютній Олімпіаді.
У фіналі за третє місце вона здолала досвідчену 32-річну представницю Латвії Анастасію Григор’єву з рахунком 3:1. Її медаль стала 11-ю у скарбничці збірної України.
Людмила Лузан
- Бронза, веслування на байдарках та каное
24-річна Лузан завоювала бронзову медаль на дистанції у 200 м у веслуванні в каное-одиночці з результатом у 47,034 секунди.
Людмила впевнено пройшла півфінал Олімпіади з найкращим результатом серед суперниць, але у фіналі поступилася представницям США та Канади.
Станіслав Горуна
- Бронза, карате
Історичну медаль у чоловічому карате виборов Станіслав Горуна. 32-річний каратист взяв бронзу Ігор у Токіо у ваговій категорії до 75 кг.
Він програв півфінальний поєдинок італійцю Луїджі Бусу й автоматично отримав бронзу.
Ярослава Магучіх
- Бронза, стрибки у висоту
19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла третю сходинку на п’єдесталі у стрибках у висоту.
У фіналі спортсменці підкорилася планка у 2.00 м. Українку випередили лише росіянка Ласіцкіне та австралійка МакДермот.
В. Алексіїва, М. Алексіїва, К. Резнік, А. Савчук, К. Сидоренко, М. Фєдіна, А. Шинкаренко та Є. Яхно
- Бронза, синхронне плавання
Збірна України з артистичного плавання завоювала бронзову медаль у командних змаганнях на Олімпіаді-2020 в Токіо.
Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Фєдіна, Аліна Шинкаренко та Єлизавета Яхно зуміли посісти третє місце за сумою двох виступів у технічній та довільній програмах.
Наступна літня Олімпіада відбудеться вже за три роки у Парижі. Не виключено, що багатьох призерів Токіо ми побачимо й там і вони ще не раз потішать нас своїми здобутками на спортивних аренах.
Фото: НОК