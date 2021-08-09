Всі українські медалісти Токіо-2020: від золота Беленюка до сенсації Старікової

Літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо завершилися офіційно церемонією закриття із феєрверком та символічною передачею олімпійського прапора. Мер Токіо віддав його президенту МОК Томасу Баху, а той передав стяг меру Парижа.

Україну на змаганнях представили 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах. Цей склад української збірної став найменшим за всю історію виступів на літніх Олімпіадах.

У Токіо українці посіли 44-е місце у медальному заліку, із одним золотом, шістьма срібними нагородами та дванадцятьма бронзовими.

У неофіційному медальному заліку за кількістю нагород Україна у топ-20, а саме на 16-й позиції.

Всі медалі України у Токіо-2020

Жан Беленюк

Золото, греко-римська боротьба

Беленюк став єдиним українським спортсменом, який піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу олімпійського Токіо.

У греко-римській боротьбі у фінальному поєдинку у вазі до 87 кг він здолав представника Угорщини Віктора Льорінца з рахунком 5:1.

Михайло Романчук

Срібло, бронза, плавання

Першу срібну нагороду у скарбничку України на Іграх-2020 приніс Михайло Романчук. У запливі на 1 500 метрів вільним стилем він показав результат 14:40.66 та посів друге місце.

На дистанції 800 м вільним стилем 24-річний Романчук фінішував третім. Йому вдалося подолати її за 7:42.33.

Для України завойовані нагороди Михайла стали першими у плаванні із 2004 року.

Парвіз Насібов

Срібло, греко-римська боротьба

22-річний Насібов увірвався до еліти греко-римської боротьби саме у Токіо-2020, де взяв срібло змагань. До цього він не підіймався вище восьмої позиції на великих турнірах.

Борець-сенсація боровся за золото, але поступився у вирішальній сутичці у вазі до 67 кг іранцю Мохаммадреза Гера з рахунком 9:1.

Анжеліка Терлюга

Срібло, карате

Терлюга стала призеркою історичної медалі на Іграх-2020. Річ у тім, що дисципліна карате – дебютантка у Токіо, але у програмі літньої Олімпіади-2024 у Парижі її не буде.

У фіналі у ваговій категорії до 55 кг вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій з рахунком 1:5, що гарантувало їй другу сходинку п’єдесталу.

Олександр Хижняк

Срібло, бокс

Від боксу всі українські шанувальники спорту очікували медаль і сподівалися, що вона буде золотою.

За підсумками двох раундів у фіналі проти бразильця Еберта Койсенсана Хижняк лідирував у суддівських записках, але у третьому – пропустив удар і опинився на канвасі ринга.

Рефері не став відраховувати час і зупинив бій, хоча Олександр швидко піднявся і показував, що готовий битися.

Людмила Лузан та Анастасія Четверікова

Срібло, веслування на байдарках і каное

У каное-двійці на дистанції 500 м Людмила Лузан й Анастасія Четверікова завоювали срібну медаль у фіналі запливу на Іграх-2020.

Дівчата пропливли дистанцію за 1.57,499, відставши від китаянок, які завоювали золото, на 2,004 секунди.

Олена Старікова

Срібло, велоспорт

25-річна Старікова завоювала срібло в індивідуальному спринті у Токіо.

У півфіналі вона впоралася із триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, але у фіналі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади.

Дар’я Білодід

Бронза, дзюдо

Першу медаль у скарбничку України у Токіо принесла дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після поразки у фіналі у вазі до 48 кг Білодід могла претендувати лише на бронзу. У поєдинку за третє місце спортсменка здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.

Ігор Рейзлін

Бронза, фехтування

Справжню сенсацію підніс 37-річний фехтувальник Ігор Рейзлін, який здобув для України другу медаль на Іграх-2020 у Токіо. Цікаво, що для спортсмена ця Олімпіада – дебютна.

У боротьбі за третє місце в одиночному турнірі з чоловічої шпаги він переміг італійця Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.

Олена Костевич та Олег Омельчук

Бронза, стрільба з пневматичного пістолета у міксті

Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У поєдинку за третє місце українці перестріляли дует із Сербії – 16:12. Еліна Світоліна Бронза, теніс Ця бронза, яку завоювала Світоліна, на вагу золота, якщо дивитися на той шалений темп змагань з тенісу на Олімпіаді, а також її гру за бронзу проти казашки Рибакіної. Читайте Складно уявити, що я зараз стою із цією медаллю: Світоліна повернулася із Ігор-2020 У вирішальному матчі Еліна програла у першому сеті з рахунком 1:6, другий взяла на тай-брейку, а у вирішальній партії дотиснула суперницю 6:4. Це перша медаль України у тенісі за всю історію виступів на Олімпіаді.

Алла Черкасова

Бронза, боротьба

32-річна Алла Черкасова виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо у боротьбі у ваговій категорії до 68 кг.

У вирішальному поєдинку за третє місце на п’єдесталі вона перемогла японку Сару Досьо.

Анастасія Савчук та Марта Фєдіна

Бронза, синхронне плавання

Дует Савчук та Фєдіною завоювали історичну та першу для України медаль у синхронному плаванні.

У змаганні дуетів наші дівчата посіли третю сходинку в артистичному плаванні. За довільну та технічну програми у сумі вони отримали 189.4620 балів.

Ірина Коляденко

Бронза, боротьба

22-річна спортсменка завоювала бронзу на своїй дебютній Олімпіаді.

У фіналі за третє місце вона здолала досвідчену 32-річну представницю Латвії Анастасію Григор’єву з рахунком 3:1. Її медаль стала 11-ю у скарбничці збірної України.

Людмила Лузан

Бронза, веслування на байдарках та каное

24-річна Лузан завоювала бронзову медаль на дистанції у 200 м у веслуванні в каное-одиночці з результатом у 47,034 секунди.

Людмила впевнено пройшла півфінал Олімпіади з найкращим результатом серед суперниць, але у фіналі поступилася представницям США та Канади.

Станіслав Горуна

Бронза, карате

Історичну медаль у чоловічому карате виборов Станіслав Горуна. 32-річний каратист взяв бронзу Ігор у Токіо у ваговій категорії до 75 кг.

Він програв півфінальний поєдинок італійцю Луїджі Бусу й автоматично отримав бронзу.

Ярослава Магучіх

Бронза, стрибки у висоту

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла третю сходинку на п’єдесталі у стрибках у висоту.

У фіналі спортсменці підкорилася планка у 2.00 м. Українку випередили лише росіянка Ласіцкіне та австралійка МакДермот.

В. Алексіїва, М. Алексіїва, К. Резнік, А. Савчук, К. Сидоренко, М. Фєдіна, А. Шинкаренко та Є. Яхно

Бронза, синхронне плавання

Збірна України з артистичного плавання завоювала бронзову медаль у командних змаганнях на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Фєдіна, Аліна Шинкаренко та Єлизавета Яхно зуміли посісти третє місце за сумою двох виступів у технічній та довільній програмах.

Наступна літня Олімпіада відбудеться вже за три роки у Парижі. Не виключено, що багатьох призерів Токіо ми побачимо й там і вони ще не раз потішать нас своїми здобутками на спортивних аренах.

Фото: НОК