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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Всі українські медалісти Токіо-2020: від золота Беленюка до сенсації Старікової

Україна у Токіо

Літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо завершилися офіційно церемонією закриття із феєрверком та символічною передачею олімпійського прапора. Мер Токіо віддав його президенту МОК Томасу Баху, а той передав стяг меру Парижа.

Україну на змаганнях представили 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах. Цей склад української збірної став найменшим за всю історію виступів на літніх Олімпіадах.

У Токіо українці посіли 44-е місце у медальному заліку, із одним золотом, шістьма срібними нагородами та дванадцятьма бронзовими.

У неофіційному медальному заліку за кількістю нагород Україна у топ-20, а саме на 16-й позиції.

Всі медалі України у Токіо-2020

Всі медалі України у Токіо

Всі медалі України у Токіо

Жан Беленюк

  • Золото, греко-римська боротьба

Беленюк став єдиним українським спортсменом, який піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу олімпійського Токіо.

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У греко-римській боротьбі у фінальному поєдинку у вазі до 87 кг він здолав представника Угорщини Віктора Льорінца з рахунком 5:1.

Жан Беленюк

Фото: НОК

Михайло Романчук

  • Срібло, бронза, плавання

Першу срібну нагороду у скарбничку України на Іграх-2020 приніс Михайло Романчук. У запливі на 1 500 метрів вільним стилем він показав результат 14:40.66 та посів друге місце.

На дистанції 800 м вільним стилем 24-річний Романчук фінішував третім. Йому вдалося подолати її за 7:42.33.

Для України завойовані нагороди Михайла стали першими у плаванні із 2004 року.

Михайло Романчук

Фото: НОК

Парвіз Насібов

  • Срібло, греко-римська боротьба

22-річний Насібов увірвався до еліти греко-римської боротьби саме у Токіо-2020, де взяв срібло змагань. До цього він не підіймався вище восьмої позиції на великих турнірах.

Борець-сенсація боровся за золото, але поступився у вирішальній сутичці у вазі до 67 кг іранцю Мохаммадреза Гера з рахунком 9:1.

Парвіз Насібов

Фото: НОК

Анжеліка Терлюга

  • Срібло, карате

Терлюга стала призеркою історичної медалі на Іграх-2020. Річ у тім, що дисципліна карате – дебютантка у Токіо, але у програмі літньої Олімпіади-2024 у Парижі її не буде.

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У фіналі у ваговій категорії до 55 кг вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій з рахунком 1:5, що гарантувало їй другу сходинку п’єдесталу.

Анжеліка Терлюга

Фото: НОК

Олександр Хижняк

  • Срібло, бокс

Від боксу всі українські шанувальники спорту очікували медаль і сподівалися, що вона буде золотою.

За підсумками двох раундів у фіналі проти бразильця Еберта Койсенсана Хижняк лідирував у суддівських записках, але у третьому – пропустив удар і опинився на канвасі ринга.

Рефері не став відраховувати час і зупинив бій, хоча Олександр швидко піднявся і показував, що готовий битися.

Олександр Хижняк

Фото: НОК

Людмила Лузан та Анастасія Четверікова

  • Срібло, веслування на байдарках і каное

У каное-двійці на дистанції 500 м Людмила Лузан й Анастасія Четверікова завоювали срібну медаль у фіналі запливу на Іграх-2020.

Дівчата пропливли дистанцію за 1.57,499, відставши від китаянок, які завоювали золото, на 2,004 секунди.

Лузан і Четверікова

Фото: НОК

Олена Старікова

  • Срібло, велоспорт

25-річна Старікова завоювала срібло в індивідуальному спринті у Токіо.

У півфіналі вона впоралася із триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, але у фіналі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади.

Олена Старікова

Фото: Getty Images

Дар’я Білодід

  • Бронза, дзюдо

Першу медаль у скарбничку України у Токіо принесла дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після поразки у фіналі у вазі до 48 кг Білодід могла претендувати лише на бронзу. У поєдинку за третє місце спортсменка здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.

Дарина Білодід

Фото: НОК

Ігор Рейзлін

  • Бронза, фехтування

Справжню сенсацію підніс 37-річний фехтувальник Ігор Рейзлін, який здобув для України другу медаль на Іграх-2020 у Токіо. Цікаво, що для спортсмена ця Олімпіада – дебютна.

У боротьбі за третє місце в одиночному турнірі з чоловічої шпаги він переміг італійця Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.

Ігор Рейзлін

Фото: НОК

Олена Костевич та Олег Омельчук

  • Бронза, стрільба з пневматичного пістолета у міксті

Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У поєдинку за третє місце українці перестріляли дует із Сербії – 16:12.

Омельчук та Костевич

Фото: НОК

Еліна Світоліна

  • Бронза, теніс

Ця бронза, яку завоювала Світоліна, на вагу золота, якщо дивитися на той шалений темп змагань з тенісу на Олімпіаді, а також її гру за бронзу проти казашки Рибакіної.

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У вирішальному матчі Еліна програла у першому сеті з рахунком 1:6, другий взяла на тай-брейку, а у вирішальній партії дотиснула суперницю 6:4. Це перша медаль України у тенісі за всю історію виступів на Олімпіаді.

Еліна Світоліна

Фото: НОК

Алла Черкасова

  • Бронза, боротьба

32-річна Алла Черкасова виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо у боротьбі у ваговій категорії до 68 кг.

У вирішальному поєдинку за третє місце на п’єдесталі вона перемогла японку Сару Досьо.

Алал Черкасова

Фото: НОК

Анастасія Савчук та Марта Фєдіна

  • Бронза, синхронне плавання

Дует Савчук та Фєдіною завоювали історичну та першу для України медаль у синхронному плаванні.

У змаганні дуетів наші дівчата посіли третю сходинку в артистичному плаванні. За довільну та технічну програми у сумі вони отримали 189.4620 балів.

Савчук Фєдіна

Фото: НОК

Ірина Коляденко

  • Бронза, боротьба

22-річна спортсменка завоювала бронзу на своїй дебютній Олімпіаді.

У фіналі за третє місце вона здолала досвідчену 32-річну представницю Латвії Анастасію Григор’єву з рахунком 3:1. Її медаль стала 11-ю у скарбничці збірної України.

Ірина Коляденко

Фото: НОК

Людмила Лузан

  • Бронза, веслування на байдарках та каное

24-річна Лузан завоювала бронзову медаль на дистанції у 200 м у веслуванні в каное-одиночці з результатом у 47,034 секунди.

Людмила впевнено пройшла півфінал Олімпіади з найкращим результатом серед суперниць, але у фіналі поступилася представницям США та Канади.

Людмила Лузан

Фото: НОК

Станіслав Горуна

  • Бронза, карате

Історичну медаль у чоловічому карате виборов Станіслав Горуна. 32-річний каратист взяв бронзу Ігор у Токіо у ваговій категорії до 75 кг.

Він програв півфінальний поєдинок італійцю Луїджі Бусу й автоматично отримав бронзу.

Станіслав Горуна

Фото: НОК

Ярослава Магучіх

  • Бронза, стрибки у висоту

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла третю сходинку на п’єдесталі у стрибках у висоту.

У фіналі спортсменці підкорилася планка у 2.00 м. Українку випередили лише росіянка Ласіцкіне та австралійка МакДермот.

Ярослава Магучіх

Фото: НОК

В. Алексіїва, М. Алексіїва, К. Резнік, А. Савчук, К. Сидоренко, М. Фєдіна, А. Шинкаренко та Є. Яхно

  • Бронза, синхронне плавання

Збірна України з артистичного плавання завоювала бронзову медаль у командних змаганнях на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Фєдіна, Аліна Шинкаренко та Єлизавета Яхно зуміли посісти третє місце за сумою двох виступів у технічній та довільній програмах.

Українські синхроністки

Фото: НОК

Наступна літня Олімпіада відбудеться вже за три роки у Парижі. Не виключено, що багатьох призерів Токіо ми побачимо й там і вони ще не раз потішать нас своїми здобутками на спортивних аренах.

Фото: НОК

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