Украинцы завоевали восемь наград на этапе Премьер-лиги по каратэ в Каире

В египетском Каире с 2 по 5 сентября прошел очередной этап Премьер-лиги по каратэ. Украинские спортсмены завоевали на этих соревнованиях восемь медалей.

Сборную Украины представляли 20 каратистов. По итогам этого этапа Премьер-лиги на счету наших спортсменов две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Призеры Олимпийских игр-2020 в Токио Анжелика Терлюга и Станислав Горуна пропустили соревнования. Однако поехала в Каир Анита Серегина, которая впервые за четыре года одержала победу на таком уровне.

Подробнее о том, кто из украинцев завоевал медали в Каире — в материале на Фактах ICTV.

Призеры Премьер-лиги по каратэ

Галина Мельник принесла золото Украине в категории до 68 кг. В финале каратистка одолела соотечественницу, дебютантку Премьер-лиги Элину Селеменеву двумя иппонами — 7:0.

Сама Элина заняла второе место в этой категории.

Отметим, что последний раз Мельник поднималась на пьедестал в Мадриде 2019 года. Тогда украинка завоевала бронзу.

Анита Серегина хоть и не смогла завоевать награду Олимпиады-2020, но в Каире она стала лучшей в категории до 61 кг.

В финальной схватке украинка победила представительницу Канады Хаю Джумаа — 4:0.

Последний раз наша каратистка занимала призовые места на таком уровне в Роттердаме 2018 года, где взяла бронзу.

В общем это вторая золотая медаль в карьере Серегиной с 2017 года.

Анастасия Степашко стала второй в категории более 68 кг. Украинка уступила лишь представительнице Египта Сохили Абоуисмаил.

Успешно дебютировали на Премьер-лиге Никита Филиппов и Виктор Стефанюк. Каратисты завоевали бронзовые медали в категории до 60 кг.

Также бронзовыми призерами стали Андрей Заплитный — до 75 кг, и Ризван Талибов — более 84 кг.

Для Заплитного это была дебютная награда на таком уровне. А для Талибова уже вторая медаль в 2021 году и третья в карьере.

На Олимпийских играх-2020 в Токио каратэ стало дебютным видом спорта. Известно, что в программе летней Олимпиады-2024 в Париже его уже не будет.

В этом виде спорта украинцы Анджелика Терлюга стала серебряным призером, а Станислав Горуна — бронзовым.

Фото: УФК