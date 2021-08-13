Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яку критикували за спільне фото на Олімпійських іграх з російською спортсменкою і капітаном Збройних сил РФ Марією Ласіцкене, пояснила свій вчинок.

За її словами, росіянку вона обняла на радощах від завойованої бронзової медалі.

– Виступити на Олімпіаді – мрія і мета всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції в момент, коли моя мрія здійснилася! Мені підкорилася не тільки висота, але та олімпійська медаль. Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ, – написала у Facebook Магучіх.

Вона також зазначила, що вірна Україні та поважає українських військових.

– Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні. Поважаю наших воїнів, які дають усім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям… Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все, – повідомила українська спортсменка.

Нагадаємо, після фіналу у стрибках у висоту на Олімпійських іграх в Токіо Магучіх зробила спільне фото з представницею ОКР Марією Ласіцкене, яка завоювала золото в цій дисципліні.

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Російські ЗМІ почали активно поширювати знімок з метою пропаганди та наративом про “братські народи”.

Водночас в українському інформпросторі розкритикували Магучіх за це фото. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з атлеткою проведуть бесіду. Також Маляр закликала припинити цькування спортсменки та дочекатися її пояснення цієї ситуації.

Крім того, бронзовий призер Олімпіади-2020 по карате Станіслав Горуна підтримав Магучіх. Каратист зазначив, що в фото немає зради, а спорт повинен бути поза політикою.

Джерело: Ярослава Магучіх