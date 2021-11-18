Український чемпіон Європи з боротьби виступатиме за іншу країну

Чемпіон Європи-2020 з греко-римської боротьби у складі збірної України Семен Новіков вирішив змінити громадянство.
23-річний спортсмен виступатиме за національну команду Болгарії.
Український боєць виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів і був головним конкурентом Жана Беленюка у боротьбі за путівку на літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо.
У ЗМІ раніше з’являлася інформація, що Новіков та Беленюк конфліктували між собою. Зокрема, навесні 2020 року трапився скандал через участь у Іграх-2020 у Токіо. На думку Новікова, володаря путівки на Олімпіаду необхідно було визначити в очній сутичці.
Такий бій не відбувся і, у підсумку, до столиці Японії поїхав Жан Беленюк, який здобув золоту медаль змагань.
Що відомо про Новікова?
Уродженець Харкова Семен Новіков – дворазовий чемпіон світу U-23. Він став першим українцем, кому підкорилося таке досягнення.
На чемпіонаті Європи-2020 у Римі у фіналі він здолав угорського борця Віктора Лерінца, а на Кубку світу у Белграді Новіков задовольнився бронзою.
Фото: UWW
Джерело: XSport