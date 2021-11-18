Украинский чемпион Европы по борьбе будет выступать за другую страну

Чемпион Европы-2020 по греко-римской борьбе в составе сборной Украины Семен Новиков решил сменить гражданство.

23-летний спортсмен будет выступать за национальную команду Болгарии.

Украинский боец ​​выступает в весовой категории до 87 килограмм и являлся главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за путевку на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

В СМИ ранее появлялась информация о том, что Новиков и Беленюк конфликтовали между собой. В частности, весной 2020 года разразился скандал из-за права участия в Играх-2020 в Токио. По мнению Новикова, обладателя путевки на Олимпиаду необходимо было определить в очной схватке.

Такой бой не состоялся и, в итоге, в столицу Японии уехал Жан Беленюк, который завоевал золотую медаль соревнований.

Что известно о Новикове?

Уроженец Харькова Семен Новиков – двукратный чемпион мира U-23. Он стал первым украинцем, кому покорилось такое достижение.

На чемпионате Европы-2020 в Риме в финале он одолел венгерского борца Виктора Леринца, а на Кубке мира в Белграде Новиков удовлетворился бронзой.

Фото: UWW

Источник: XSport