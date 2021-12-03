Верховна Рада у четвер, 2 грудня, схвалила в другому читанні та в цілому проект державного бюджету на 2022 рік.

Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. Дефіцит держбюджету зафіксовано на рівні 189 млрд. гривень (3,5% від ВВП).

Факти ICTV розповідають, скільки виділили на культуру, мистецтво та інформаційний простір, а також на фізичну культуру і спорт.

Молодіжна політика та спорт

На розвиток цієї галузі у проекті Державного бюджету-2022 передбачено видатки обсягом 8,2 млрд грн.

У прес-службі Міністерства молоді та спорту повідомило основні напрямки, на які спрямують кошти:

реалізація молодіжної політики та національно-патріотичне виховання – 124,9 млн грн, зокрема вперше передбачені кошти на забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду обсягом 45 млн грн;

розвиток наукових досліджень та спортивної медицини – 56,4 млн грн;

підготовка й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських, Паралімпійських, літніх Дефлімпійських іграх у 2022 році, а також підготовка й участь у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту – 1,6 млрд грн;

спорт осіб з інвалідністю – 900 млн грн;

розвиток фізичної культури та спорту та спорту вищих досягнень – 2,6 млрд грн;

розвиток спортивної інфраструктури – 2,7 млрд грн;

субвенція з держбюджету місцевим на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту президента Активні парки – локації здорової України обсягом 143,1 млн грн, які вперше передбачені у 2022-му.

Минулоріч з держбюджету на розвиток спортивної галузі було виділено 7,76 млрд грн.

Культура, мистецтво та інформаційна політика

На культуру, креативні індустрії та інформаційну політику із Держбюджету-2022 виділили 14,5 млрд грн. Зокрема субвенції – 1,8 млрд грн.

— Тепер МКІП без видатків на кіно, я досі проти, але 4,6 млрд грн дофінансування сфер – наша спільна перемога. Непроста, але перемога. Додаткові 4,6 млрд грн – це ще й визнання їхньої вагомості. Таку динаміку щороку зростати варто зробити традицією держави, – сказав очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

На що у відомстві спрямують виділені кошти:

на відновлення закладів загальнодержавного значення, будівництво Меморіалу жертв Голодомору та Меморіалу Героїв Небесної Сотні, на реставрацію пам’яток культурної спадщини місцевого значення – 3,6 млрд грн;

на Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки й розширення мережі Укрінформу, а також його мовлення за кордоном, а також здійснення заходів у сфері захисту національного інфорпростору – 631,2 млн грн;

фінансування Держінспекції культурної спадщини України – 13,8 млн грн та Держслужби охорони культурної спадщини України – 19,3 млн грн;

на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках – 597,7 млн грн. Збільшили фонд розвитку закладів загальнодержавного значення – 1,8 млрд грн;

на діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі виділяється 335,5 млн грн;

на забезпечення діяльності національних музеїв, бібліотек та культурно-просвітницьких центрів – 1,1 млрд грн;

на забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів – 703 млн грн.

для підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової та вищої освіти – 1,6 млрд грн;

для Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти – 20,1 млн грн.

на діяльність Держслужби України з етнополітики та свободи совісті – 17,2 млн грн.

Бюджетом також передбачено реалізація планів Українського інституту національної пам’яті на відновлення та збереження національної пам’яті; ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних спільнот; на діяльність Державного комітету телебачення і радіомовлення тощо.

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