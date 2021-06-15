15 червня під час засідання Верховної Ради Василь Вірастюк склав присягу народного депутата. Текст присяги Вірастюк виголошував під крики Ганьба!

Документи про підтвердження реєстрації Вірастюка депутатом ЦВК надіслала 9 червня. Тоді ж йому видали тимчасове посвідчення.

Перемогу на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області 5 червня визнала велика палата Верховного Суду.

Суд залишив у силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021).

Довибори у Верховну Раду

28 березня відбулися вибори в окрузі №87, що в Івано-Франківській області. 23 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала кандидата Василя Вірастюка переможцем.

Проте 1 травня Верховний Суд визнав протиправним рішення ЦВК, частково задовольнивши позов суперника Вірастюка – Олександра Шевченка. Після цього ЦВК відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом.

19 травня ЦВК визнала недійсним голосування на шести виборчих дільницях та встановила результати без 3 189 голосів виборців. Комісія склала новий протокол із поміткою Уточнений та визнала кандидата від Слуги народу Василя Вірастюка обраним депутатом із 14 811 голосами підтримки.

Його суперникам, Олександру Шевченку та Руслану Кошулинському, мешканці Івано-Франківщини віддали 13 942 та 13 463 голоси відповідно.

21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії, протокол та окремі пункти цієї постанови Комісії, а 23 травня Верховний Суд частково задовільнив позов, зокрема скасував протокол від 19 травня.

25 травня ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду.

5 червня велика палата Верховного Суду визнала Василя Вірастюка обраним депутатом на довиборах у Верховну Раду.

Фото: Євгенія Кравчук