Команда України з карате завоювала чотири медалі на змаганнях Paris Open-2022 у Франції.

Срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга виборола золото у ваговій категорії до 55 кг. У фіналі вона здолала представницю Франції Тіллу Леваше з рахунком 2:1.

Терлюга стала єдиною спортсменкою не з Франції, котра змогла завоювати медаль найвищого ґатунку.

— Золото. Мій сезон-2022 розпочався приголомшливо. Продовжую старанно працювати задля досягнення моїх цілей. Дякую всім та моїм спонсорам за підтримку, — написала спортсменка в Instagram.

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Срібну нагороду вдалося здобути Юлії Палашевській у вазі до 50 кг. Ще двоє українців – Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Олег Пащенко (до 75 кг) – задовольнилися бронзовими медалями.

У загальному заліку українські каратисти посіли другу сходинку. Перше місце за господарями турніру – командою Франції, яка здобула 31 медаль.

У грудні 2021 року Анжеліка Терлюга очолила світовий рейтинг Всесвітньої федерації карате у вазі до 55 кг. Окрім Терлюги, до топ-10 спортсменів у рейтингах, опублікованих на офіційному сайті WKF, увійшли ще п’ятеро українців.