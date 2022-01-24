Команда Украины по каратэ завоевала четыре медали на соревнованиях Paris Open-2022 во Франции.

Серебряный призер Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга завоевала золото в весовой категории до 55 кг. В финале она одолела представительницу Франции Тиллу Леваше со счетом 2:1.

Терлюга стала единственной спортсменкой не из Франции, которая сумела завоевать медаль наивысшей пробы.

— Золото. Мой сезон-2022 начался ошеломляюще. Продолжаю усердно работать для достижения моих целей. Спасибо всем и моим спонсорам за поддержку, — написала спортсменка в Instagram.

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Серебряную награду удалось завоевать Юлии Палашевской в ​​весе до 50 кг. Еще двое украинцев — Анита Серегина (до 61 кг) и Олег Пащенко (до 75 кг) — удостоились бронзовых медалей.

В общем зачете украинские каратисты заняли второе место. Первое место за хозяевами турнира — командой Франции, получившей 31 медаль.

В декабре 2021 года Анжелика Терлюга возглавила мировой рейтинг Всемирной федерации каратэ в весе до 55 кг. Кроме Терлюги, в топ-10 спортсменов в рейтингах, опубликованных на официальном сайте WKF, вошли еще пятеро украинцев.