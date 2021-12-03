Всесвітня федерація карате (WKF) опублікувала оновлений рейтинг спортсменів, який показав, що українка Анжеліка Терлюга очолила світовий рейтинг у ваговій категорії до 55 кг.

Терлюга визнана найкращою у світі, незважаючи на те, що не змогла перемогти ні на Олімпіаді, ні на чемпіонаті світу. На обох змаганнях вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій, яка посідає у рейтингу десяте місце.

У світовій класифікації спортсменка випереджає каратистку з Бразилії Валерію Кумідзакі, а також росіянку Ганну Чернишеву.

Вперше вона очолила світовий рейтинг у 2018 році.

До топ-10 рейтингів, опублікованих на офіційному сайті WKF, увійшли ще п’ятеро українців.

Станіслав Горуна посідає третє місце у рейтингу у вазі до 75 кг. Різван Талібов – на шостому місці у вазі від 84 кг. Аніта Серьогіна, яка нещодавно здобула срібло чемпіонату, піднялася на шосте місце у категорії до 61 кг. Галина Мельник – сьома (в/к до 68 кг), а Катерина Крива – дев’ята (в/к до 50 кг).

Зазначимо, що Терлюга нещодавно вийшла заміж. Обранцем 29-річної спортсменки став тренер із карате Володимир Зарецький.

Вона – заслужений майстер спорту України з карате і триразова чемпіонка Європи в особистому куміті (2017, 2018 та 2019 роки). Також у її активі срібло та дві бронзи ЧЄ та срібло на Європейських іграх.

Терлюга першою в історії українського карате виборола олімпійську ліцензію. А на Олімпіаді в Токіо виграла срібну медаль, яка стала першою олімпійською нагородою для України у цьому виді спорту.