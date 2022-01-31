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Факти / Спорт

Український фігурист Шмуратко відмовився давати коментар російською мовою на Іграх-2022

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Іван Шмуратко

Українські спортсмени продовжують прибувати на зимові Олімпійські ігри-2022 до Пекіна. А деякі вже приступили до тренувань в олімпійських центрах.

Напередодні на льодовій арені тренувалися фігуристи, серед яких і 20-річний киянин Іван Шмуратко. Після тренування спортсмени спілкувалися з представниками ЗМІ. Журналістів з Росії найбільше цікавили питання про рекомендації українським атлетам від Міністерства молоді та спорту України.

На відповідне запитання від російських журналістів Іван відповів англійською мовою:

— На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Чому я говорю англійською? Як ви знаєте, я роблю все, щоб бути тут, – наголосив 20-річний Шмуратко.

Цікаво, що в Росії після інтерв’ю українського фігуриста росЗМІ англійською мовою виникла чергова істерика, накшталт тієї, що була з гаслом на футболах збірної України з футболу. Тамтешні ЗМІ масово почали брати коментарі на цю тему у депутатів Держдуми.

Шмуратко – один із шести фігуристів, що потрапили у склад олімпійської збірної України для участі на Іграх у Пекіні.

Перед Олімпійськими іграми-2022 українські атлети отримали рекомендації від Мінмолодьспорту на випадок провокацій з боку представників РФ.

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Фото: Getty Images

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