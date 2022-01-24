Не стояти поруч з росіянами: українські олімпійці отримали інструкції на випадок провокацій

Спортсмени збірної України отримали рекомендації на випадок можливих провокацій росіян на зимових Олімпійських іграх-2022, що відбудуться у Пекіні.

Про це в одному з інтерв’ю розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

За його словами, всі олімпійці отримали низку інструкцій під час онлайн-зустрічі та знають, як поводитись у ситуаціях, які відбувалися на літній Олімпіаді.

– Спортсмени обізнані і знають, як поводитися. Вони не повинні стояти поряд із спортсменами з Росії з їхнім прапором. Щоб вони не були разом. Вони мають це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не раз зустрічалися з олімпійцями, і все з ними обговорювали, – розповів Гутцайт.

Як приклад чиновник навів ситуацію на Олімпіаді-2020 у Токіо, після якої однією з найобговорюваніших в Україні тем стала поведінка військовослужбовиці Збройних сил України Ярослави Магучіх, яка виступала у дисципліні стрибки у висоту.

Після завершення змагань дівчина сфотографувалася обійнявшись із росіянкою Марією Ласіцкене, за що отримала серйозну порцію критики на батьківщині.

Крім того, Гутцайт розповів, що чітких рекомендацій щодо заборони на використання особистих гаджетів від Олімпійського комітету не надходило незважаючи на те, що низка країн заборонила спортсменам брати до Китаю свої телефони, планшети та ноутбуки, а Нідерланди взагалі вирішили забезпечити членів своєї делегації тимчасовими пристроями.

Читайте Зеленський побажав українським спортсменам успіху на Олімпіаді у Пекіні

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Китаї з 4 по 20 лютого, а Паралімпіада – з 4 по 13 березня. Крім Пекіну, частину змагань також приймуть Чжанцзякоу та Яньцінь.