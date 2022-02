Спортсменка із Нової Зеландії Зої Садовські-Сіннотт завоювала золоту медаль у змаганнях із слоупстайлу на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Це перше для цієї країни “золото” в історії зимових Олімпіад.

Слоупстайл – це вид сноубордингу з серією акробатичних стрибків на трамплінах, пірамідах, різних нахилах, перилах тощо.

Фіналу передували два раунди кваліфікації, під час яких визначилися 12 кращих сноубордисток. Лідирувала якраз 20-річна новозеландська спортсменка Садовські-Сіннотт.

У другий змагальний день, 6 лютого, сноубордистки здійснили ще три спроби в боротьбі за медалі. Й переможницею стала Зої Садовські-Сіннотт.

????HISTORY MADE ???? Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand’s first ever GOLD medal at an Olympic Winter Games!

Could not be more proud right now ???????? #EarnTheFern #KoTātauTeKapaOAotearoa pic.twitter.com/mJZY308K9m

— The New Zealand Team (@TheNZTeam) February 6, 2022