Спортсменка із Нової Зеландії Зої Садовські-Сіннотт завоювала золоту медаль у змаганнях із слоупстайлу на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Це перше для цієї країни “золото” в історії зимових Олімпіад.

Слоупстайл – це вид сноубордингу з серією акробатичних стрибків на трамплінах, пірамідах, різних нахилах, перилах тощо.

Фіналу передували два раунди кваліфікації, під час яких визначилися 12 кращих сноубордисток. Лідирувала якраз 20-річна новозеландська спортсменка Садовські-Сіннотт.

У другий змагальний день, 6 лютого, сноубордистки здійснили ще три спроби в боротьбі за медалі. Й переможницею стала Зої Садовські-Сіннотт.

????HISTORY MADE ???? Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand’s first ever GOLD medal at an Olympic Winter Games! Could not be more proud right now ???????? #EarnTheFern #KoTātauTeKapaOAotearoa pic.twitter.com/mJZY308K9m — The New Zealand Team (@TheNZTeam) February 6, 2022

Першу спробу новозеландка виконала з результатом 84.51 бали та майже на два бали випередила одну з головних конкуренток, спортсменку з Австралії Тезз Коуді.

Друга спроба Садовські-Сіннотт була невдалою (28.15 балів). Все вирішила третя спроба, в якій Зої Садовські-Сіннотт показала результат 92.88 бали та завоювала “золото” Олімпіади-2022 у Пекіні.

Срібна нагороду – в представниці США Джулії Маріно (87.68 балів). А “бронзу” завоювала спортсменка з Австралії Тезз Коуді (84.15 бали).

Варто зазначити, що австралійка та американка емоційну обійняли Зої Садовські-Сіннотт після оголошення результатів, тим самим привітавши її з перемогою.

A historic New Zealand moment! ???????? Zoi Sadowski Synnott becomes her country’s first-ever Winter Olympic champion after claiming #Gold in the women’s #Snowboard slopestyle event. Incredible! ????#Beijing2022 | @TheNZTeam pic.twitter.com/3RzxMNyrEn — Olympics (@Olympics) February 6, 2022

Це вже друга олімпійська медаль для новозеландської спортсменки на зимових Олімпійських іграх. Так, на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані вона виборола бронзову нагороду.

У неділю, 6 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 також розіграли медалі в лижних перегонах (скіатлоні). У змаганнях взяли участь два українські лижники (Руслан Перехода та Олексій Красовський). Але до фінішу вони не дійшли.

Джерело: Суспільне, Beijing 2022