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Джима та Петренко у топ-15 індивідуальної гонки на Іграх-2022 у Пекіні

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Юлія Джима

На зимових Олімпійських іграх-2022 на біатлонному стадіоні у китайському Чжанцзякоу завершилася жіноча індивідуальна гонка на 15 км.

У ній взяли участь три українки: Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.

На гонку також була заявлена Дар’я Блашко, але вона здала позитивний тест на коронавірус і зараз перебуває на самоізоляції.

Найкращий результат серед українок продемонструвала Юлія Джима, яка посіла десяту сходинку. Юлія Петренко фінішувала одинадцятою у протоколі. А ось Валентина Семеренко не змогла завершити гонку після другої стрільби.

Перемогу в індивідуальній гонці здобула німкеня Деніз Герман, другу сходинку посіла представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше, бронза у норвезької біатлоністки Марте Ульсбю-Ройселанд.

  • 1. Деніз Герман (Німеччина) – 44.12,7 (0-0-1-0)
  • 2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – 9,4 (0-0-0-1)
  • 3. Марте Ульсбю-Ройселанд (Норвегія) – 15,3 (1-0-0-1)
  • 4. Ванесса Фойгт (Норвегія) – 16,6 (1-0-0-0)
  • 5. Дінара Алімбекова (Білорусь) – 31,7 (0-0-0-1)
  • 10. Юлія Джима (Україна) – 1.21,7 (0-1-0-1)
  • 11. Ірина Петренко (Україна) – 1.28,6 (0-0-0-0)

Завтра, 8 лютого, на Олімпійських іграх-2022 відбудеться індивідуальна чоловіча гонка на 20 км.

Наразі перша сходинка у медальному заліку за командою Швеції, у якої вже три золота. Друга сходинка у РОК, третіми йдуть Нідерланди. Наразі лише представники 19 країн вибороли нагороди у скарбнички своїх команд. Українські спортсмени поки ще не піднімалися на олімпійський п’єдестал у Пекіні.

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Фото: Getty Images

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