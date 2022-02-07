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Меркушина прибула до Пекіна на Ігри-2022 через позитивні тести Білосюк та Блашко

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Анастасія Меркушина

На Олімпійські ігри-2022 у Пекіні оперативно прибула українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яку НОК включив до складу Олімпійської збірної у статусі резервної спортсменки.

— Наразі спортсменка ізольована у своїй кімнаті. Почувається добре, ніяких симптомів застуди не відчуває, – повідомили у пресслужбі НОК.

У пресслужбі наголосили, що вихід на старт змагань Меркушиної залежатиме від рішення тренерського штабу.

Меркушину довикликали на змагання через позитивні тести на Covid-19 у досвідченої Олени Білосюк (Підгрушної) та Дар’ї Блашко, у якої тест підтвердився напередодні індивідуальної гонки на 15 км.

7 лютого на Олімпіаді-2022 на біатлонному стадіоні у Чажанцзякоу відбулася індивідуальна гонка у жінок. Україна була представлена трьома спортсменками – Іриною Петренко, Юлією Джимою та Валентиною Семеренко. Остання зійшла з дистанції після другої стрільби.

А ось Джима та Петренко змогли увійти у топ-15 фінального протоколу. Золото у цій дисципліні дісталося представниці Німеччини Деніз Герман.

Фото: Biathlon.com.ua, Юлія Садукова

Джерело: НОК

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