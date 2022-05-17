Травень, 17 в 15:47

Парламент Фінляндії Едускунт під час пленарного засідання проголосував за вступ країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє фінське видання YLE.

Зазначається, що переважна більшість депутатів підтримала заявку Фінляндії на членство в НАТО. За заявку на вступ до Альянсу проголосували 188 депутатів, проти – вісім. На голосуванні не було трьох депутатів парламенту.

У своїй доповіді голова парламентського комітету із закордонних справ Юссі Халла-ахо заявив, що “Фінляндія має подати заявку на вступ до НАТО”.

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— З наявних альтернатив членство в НАТО є найсильнішим додатковим захистом для Фінляндії, – додав він.

Він зазначив, що діяльність Фінляндії в НАТО може бути викладена пізніше в доповіді про зовнішню політику та безпекову політику, яка розглядатиметься один раз протягом парламентського терміну.

Рішення парламенту має затвердити президент Сайлі Ніїністе. Як очікується, він зробить це дистанційно, під час візиту до Швеції.

15 травня президент Фінляндії Саулі Ніїністе та урядовий комітет із зовнішньої політики та оборони вирішили подати заявку на членство в НАТО. Ніїністе наголошував, що до цього рішення Фінляндію підштовхнули події в Україні.

Джерело: YLE