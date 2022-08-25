Спорт для мене найкращі ліки: Тайра про свою першу медаль на Warrior Games

Серпень, 25 в 17:41

Українська збірна здобула на змаганнях Warrior Games 37 медалей, з яких 18 золоті. У змаганнях взяла участь парамедик та волонтерка Юлія Паєвська з позивним Тайра.

Із середини березня до 17 червня Паєвська перебувала у російському полоні, а в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про своє повернення у спорт.

— Спорт для мене – це найкращі ліки, і для фізичного, і для психологічного стану. Коли мене випустили з госпіталю, я одразу дізналася, чи вільне моє місце в команді для Warrior Games, та попросила долучити мене. Мені дуже важко фізично, але я дуже стараюся. Не очікую на якісь надрезультати. Але одненьку медальку вже здобула, хоча абсолютно не розраховувала на такий результат. Це паверліфтинг, третє місце, – розповіла Паєвська.

Вона наголосила, що її надихає продовжувати виступати у спорті наша держава, яка мужньо протистоїть російським загарбникам.

Зараз дивляться

— Для мене є прикладом наша держава, немає сил і немає ресурсів, але ми вже пів року пручаємося здоровезній країні. Це є дух непереможності – коли ти не можеш, але все одно робиш. Як би не було важко, треба пам’ятати – це все закінчиться, і ми все одно здобудемо те, що нам належить, а нам належить перемога, – зазначила Тайра.

Warrior Games – це міжнародний спортивно-реабілітаційний захід для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Організатором змагань виступає Міністерство оборони США. Військовослужбовці змагаються у таких видах: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, паверліфтинг, волейбол сидячи.

У 2022 році змагання відбуваються в Орландо, штаті Флорида. Турнір триватиме до 29 серпня.

Фото: Мінветеранів