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Спорт для меня лучшее лекарство: Тайра о своей первой медали на Warrior Games

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Спорт для меня лучшее лекарство: Тайра о своей первой медали на Warrior Games

Украинская сборная завоевала на соревнованиях Warrior Games 37 медалей, из которых 18 золотых. В соревнованиях приняла участие парамедик и волонтер Юлия Паевская с позывным Тайра.

С середины марта по 17 июня Паевская находилась в российском плену, а в эфире телемарафона Единые новости рассказала о своем возвращении в спорт.

— Спорт для меня — это лучшее лекарство, и для физического, и для психологического состояния. Когда меня выпустили из госпиталя, я сразу узнала, свободно ли мое место в команде для Warrior Games, и попросила приобщить меня.

Мне очень тяжело физически, но я очень стараюсь. Не ожидаю каких-то сверхрезультатов. Но одну медальку уже взяла, хотя совершенно не рассчитывала на такой результат. Это пауэрлифтинг, третье место, – рассказала Паевская.

Она подчеркнула, что ее вдохновляет продолжать выступать в спорте наше государство, которое мужественно противостоит российским захватчикам.

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— Для меня пример — наше государство, нет сил и нет ресурсов, но мы уже полгода сопротивляемся здоровенной стране. Это дух непобедимости – когда ты не можешь, но все равно делаешь. Как бы ни было тяжело, надо помнить — это все закончится, и мы все равно добьемся того, что нам принадлежит, а нам принадлежит победа, – отметила Тайра.

Warrior Games – это международное спортивно-реабилитационное мероприятие для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы или заболевания во время выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Организатором соревнований выступает Министерство обороны США. Военнослужащие соревнуются в таких видах: стрельба из лука, гольф, шаровая стрельба, легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребли на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг, волейбол сидя.

В 2022 году соревнования проходят в Орландо, штат Флорида. Турнир продлится до 29 августа.

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Фото: Минветеранов

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