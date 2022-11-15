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Факти / Спорт

Сім із восьми побудовані з нуля: що відомо про стадіони ЧС-2022

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Лусаїл стадіон ЧС-2022
Фото: Getty Images

До відкриття чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі залишається менше тижня, адже турнір стартує вже у неділю, 20 листопада. Він триватиме до 18 грудня, коли відбудеться фінал.

Матчі турніру гратимуть на восьми стадіонах, сім з яких були побудовані з нуля спеціально до Мундіалю.

Водночас, така кількість стадіонів – найменша за 44 роки головного футбольного турніру світу. У 1978 році на Мундіалі в Аргентині грали матчі на шести стадіонах у п’яти містах. Хоча тоді у турнірі брали участь 16 команд, а зараз учасників – 32.

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Загальна кількість арен під час наступних ЧС становила від дев’яти у США (1994 рік) до 20 у Японії та Республіці Корея (2002 рік). Два попередні турніри у 2014 та 2018 роках – мали по 12 стадіонів.

Одним із позитивів ЧС-2022 стане те, що всі арени розташовані в безпосередній близькості одна від одної. Зокрема на сім із восьми стадіонів можна дістатися метрополітеном Дохи. А найвіддаленіший стадіон Аль Байт розташований менш ніж за 50 км від центру столиці Катару.

ІНФОГРАФІКА стадіони ЧС-2022

Факти ICTV розповідають про усі вісім арен, на яких відбудуться матчі чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі.

Стадіон Лусаїл

  • Місто: Лусаїл
  • Вміщує 80 тис. глядачів

Ця арена прийме загалом 10 матчів під час турніру. Її відкрили за два місяці до старту Мундіалю – 9 вересня.

Лусаїл

Фото: Depositphotos

Зовні стадіон нагадує золоту чашу, адже за основу дизайну спортивної споруди взяли мотиви оформлення посудини, що характерно для арабського національного мистецтва.

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Після ЧС-2022 на цьому місці планується створити багатофункціональний центр, а верхній ярус арени можуть перепрофілювати під відкриті тераси.

Матчі, які прийме Лусаїл: груповий етап (група С: Аргентина – Саудівська Аравія, група G: Бразилія – Сербія, група С: Аргентина – Мексика, група Н: Португалія – Уругвай, група С: Саудівська Аравія – Мексика, група G: Камерун – Бразилія; матч 1//8 фіналу: 1H – 2G, чвертьфінал, півфінал та фінал.

Стадіон Ель-Байт

  • Місто: Ель-Хаур
  • Вміщує 60 тис. глядачів

Це друга за знаковістю арена турніру, адже вона прийме дев’ять ігор Мундіалю, зокрема й матч відкриття між командами Катару та Еквадору.

Ель-Байт стадіон ЧС-2022

Фото: Depositphotos

Стадіон було відкрито 30 листопада 2021 року під час Кубка арабських держав.

Арена отримала свою назву від “байт аль-шаар” — наметів, якими історично користувалися кочові народи Катару та країн регіону Перської затоки. Її дизайн нагадує намет, а оформлення внутрішніх приміщень виконано у національній стилістиці.

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Після ЧС-2022 верхній вестибюль планують перетворити на різні об’єкти: скайбокс на п’ятизірковий готель, а в будівлі стадіону буде торговий центр, фуд-корт та багатофункціональний зал.

Матчі, які прийме Ель-Байт: груповий етап (група А: Катар – Еквадор, група F: Марокко – Сенегал, група B: Англія – США, група E: Іспанія – Німеччина, група A: Нідерланди – Катар, група E: Коста-Ріка – Німеччина), 1/8 фіналу: 1B – 2A, чвертьфінал, півфінал.

Стадіон 974

  • Місто: Доха
  • Вміщує 40 тис. глядачів

Арена розташована неподалік від набережної Корніш у центрі Дохи. Її відкрили 30 листопада 2021 року під час матчу між збірними ОАЕ та Сирії на Кубку арабських держав.

974 стадіон ЧС-2022

Фото: Depositphotos

Ця арена повністю зібрана з модульних конструкцій. Цікаво, що 974 – перший в історії ЧС тимчасовий стадіон, який після завершення турніру розберуть.

Матчі, які прийме 974: груповий етап (група С: Мексика – Польща, група H: Португалія – Гана, група D: Франція – Данія, група G: Бразилія – Швейцарія, група H: Польща – Аргентина, група G: Сербія – Швейцарія) та 1/8 фіналу: 1G – 2H.

Стадіон Ель-Туммама

  • Місто: Доха
  • Вміщує 40 тис. глядачів

Арену відкрили 22 жовтня 2021 року на матчі місцевих клубів між Ель-Шадд та Ель-Раян.

Ель-Туммама стадіон ЧС-2022

Фото: Depositphotos

В основі дизайну стадіону традиційний головний убір, який носять чоловіки на Близькому Сході, куфія.

Після турніру місткість арени скоротять до 20 тис. місць, а територія навколо арени стане громадським спортивним центром із майданчиками для різних видів спорту, зокрема гандбол, волейбол, баскетбол та плавання.

Матчі, які прийме Ель-Туммама: груповий етап (група А: Сенегал – Нідерланди, група E: Іспанія – Коста-Ріка, група A: Катар – Сенегал, група F: Бельгія – Марокко, група B: Іран – США, група F: Канада – Марокко), 1/8 фіналу: 1D – 2C та чвертьфінал.

Міжнародний стадіон Халіфа

  • Місто: Доха
  • Вміщує 48 тис. глядачів

Цю арену не будували з нуля до ЧС-2022, а реконструювали у 2017 році, збільшивши її місткість. Звели спортивну споруду у 1976 році, назвавши на честь еміра Катару Халіфи бін Хамада Аль Тані.

Халіфа стадіон ЧС-2022

Фото: Depositphotos

Стадіон Халіфа був головною ареною Азійських ігор-2006, приймав матчі Кубка Азії та клубного чемпіонату світу з футболу, а у 2019 році – ЧС з легкої атлетики.

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Під час реконструкції залишили подвійну арку стадіону, але доповнили широким навісом над нею.

Матчі, які прийме Халіфа: груповий етап (група B: Англія – Іран, група E: Німеччина – Японія, група A: Нідерланди – Еквадор, група F: Хорватія – Канада, група A: Еквадор – Сенегал, група E: Японія – Іспанія), 1/8 фіналу: 1A – 2B та матч за третє місце.

Стадіон Ахмед бін Алі

  • Місто: Ер-Раян
  • Вміщує 44 740 глядачів

Ця арена розташована у передмісті Дохи Ель-Раяні та була відкрита 18 грудня 2020 року.

Розробкою дизайну стадіону займалася компанія, яка створювала проєкт реконструкції арени англійського Манчестер Сіті – Етіхад.

Ахмед бін Алі стадіон ЧС-2022

Фото: Getty Images

Особливістю дизайну є фасад, що світиться. Візерунки на ньому характеризують різні аспекти життя населення Катару: тамтешню флору та фауну, важливість сім’ї, красу пустелі тощо.

Стадіон Ахмед бін Алі є домашньою ареною катарського клубу Ер-Раян, але після ЧС-2022 його місткість скоротиться майже вдвічі.

Матчі, які прийме Ахмед бін Алі: груповий етап (група B: США – Уельс, група F: Бельгія – Канада, група B: Уельс – Іран, група B: Японія – Коста-Ріка, група B: Уельс – Англія, група F: Хорватія – Бельгія) та 1/8 фіналу: 1C – 2D.

Стадіон Ель-Джануб

  • Місто: Ель-Вакра
  • Вміщує 40 тис. глядачів

Арена розташована у передмісті Дохи в Ель-Вакрі, що раніше було невеликим рибальським селищем. Стадіон відкрили у травні 2019 року.

Ель-Джануб стадіон ЧС-2022

Фото: Depositphotos

Під час розробки проєкту стадіону було враховано історичне минуле Ель-Вакри, тому в основі дизайну є контури вітрил традиційних для країн Перської затоки човнів доу. Арена має власну інноваційну систему охолодження і розсувний дах.

Матчі, які прийме Ель-Джануб: груповий етап (група G: Швейцарія – Камерун, група G: Швейцарія – Камерун, група D: Туніс – Австралія, група G: Камерун – Сербія, група D: Австралія – Данія, група H: Гана – Уругвай) та 1/8 фіналу: 1E – 2F.

Стадіон Ед’юкейшн Сіті

  • Місто: Ер-Раян
  • Вміщує 45 тис. глядачів

Відкриття арени відбулося у форматі онлайн під час віртуального заходу у червні 2020 року.

Ультрасучасний дизайн стадіону поєднується з традиційною ісламською архітектурою. Зовні трикутники створюють складні ромбоподібні геометричні візерунки, які змінюють колір залежно від руху сонця небосхилом.

Ед'юкейшн Сіті стадіон ЧС-2022

Фото: Getty Images

За задумом архітекторів, ці рішення мають уособлювати якість, довговічність та стійкість арени.

Стадіон побудований в освітньому центрі Катару та після ЧС-2022 стане спортивним центром для насамперед студентів та викладачів. Ще одна особливість стадіону – спеціально розроблена для нього система охолодження, яка створює максимально комфортні умови для глядачів, гравців та офіційних осіб.

Матчі, які прийме Ед’юкейшн Сіті: груповий етап (група D: Данія – Туніс, група H: Уругвай – Республіка Корея, група C: Польща – Саудівська Аравія, група H: Республіка Корея – Гана, група D: Туніс – Франція, група H: Республіка Корея – Португалія), 1/8 фіналу: 1F – 2E та чвертьфінал.

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