Сім із восьми побудовані з нуля: що відомо про стадіони ЧС-2022

Листопад, 15 в 20:38

До відкриття чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі залишається менше тижня, адже турнір стартує вже у неділю, 20 листопада. Він триватиме до 18 грудня, коли відбудеться фінал.

Матчі турніру гратимуть на восьми стадіонах, сім з яких були побудовані з нуля спеціально до Мундіалю.

Водночас, така кількість стадіонів – найменша за 44 роки головного футбольного турніру світу. У 1978 році на Мундіалі в Аргентині грали матчі на шести стадіонах у п’яти містах. Хоча тоді у турнірі брали участь 16 команд, а зараз учасників – 32.

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Загальна кількість арен під час наступних ЧС становила від дев’яти у США (1994 рік) до 20 у Японії та Республіці Корея (2002 рік). Два попередні турніри у 2014 та 2018 роках – мали по 12 стадіонів.

Одним із позитивів ЧС-2022 стане те, що всі арени розташовані в безпосередній близькості одна від одної. Зокрема на сім із восьми стадіонів можна дістатися метрополітеном Дохи. А найвіддаленіший стадіон Аль Байт розташований менш ніж за 50 км від центру столиці Катару.

Факти ICTV розповідають про усі вісім арен, на яких відбудуться матчі чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі.

Стадіон Лусаїл

Місто: Лусаїл

Лусаїл Вміщує 80 тис. глядачів

Ця арена прийме загалом 10 матчів під час турніру. Її відкрили за два місяці до старту Мундіалю – 9 вересня.

Зовні стадіон нагадує золоту чашу, адже за основу дизайну спортивної споруди взяли мотиви оформлення посудини, що характерно для арабського національного мистецтва.

Після ЧС-2022 на цьому місці планується створити багатофункціональний центр, а верхній ярус арени можуть перепрофілювати під відкриті тераси.

Матчі, які прийме Лусаїл: груповий етап (група С: Аргентина – Саудівська Аравія, група G: Бразилія – Сербія, група С: Аргентина – Мексика, група Н: Португалія – Уругвай, група С: Саудівська Аравія – Мексика, група G: Камерун – Бразилія; матч 1//8 фіналу: 1H – 2G, чвертьфінал, півфінал та фінал.

Стадіон Ель-Байт

Місто: Ель-Хаур

Ель-Хаур Вміщує 60 тис. глядачів

Це друга за знаковістю арена турніру, адже вона прийме дев’ять ігор Мундіалю, зокрема й матч відкриття між командами Катару та Еквадору.

Стадіон було відкрито 30 листопада 2021 року під час Кубка арабських держав.

Арена отримала свою назву від “байт аль-шаар” — наметів, якими історично користувалися кочові народи Катару та країн регіону Перської затоки. Її дизайн нагадує намет, а оформлення внутрішніх приміщень виконано у національній стилістиці.

Після ЧС-2022 верхній вестибюль планують перетворити на різні об’єкти: скайбокс на п’ятизірковий готель, а в будівлі стадіону буде торговий центр, фуд-корт та багатофункціональний зал.

Матчі, які прийме Ель-Байт: груповий етап (група А: Катар – Еквадор, група F: Марокко – Сенегал, група B: Англія – США, група E: Іспанія – Німеччина, група A: Нідерланди – Катар, група E: Коста-Ріка – Німеччина), 1/8 фіналу: 1B – 2A, чвертьфінал, півфінал.

Стадіон 974

Місто: Доха

Доха Вміщує 40 тис. глядачів

Арена розташована неподалік від набережної Корніш у центрі Дохи. Її відкрили 30 листопада 2021 року під час матчу між збірними ОАЕ та Сирії на Кубку арабських держав.

Ця арена повністю зібрана з модульних конструкцій. Цікаво, що 974 – перший в історії ЧС тимчасовий стадіон, який після завершення турніру розберуть.

Матчі, які прийме 974: груповий етап (група С: Мексика – Польща, група H: Португалія – Гана, група D: Франція – Данія, група G: Бразилія – Швейцарія, група H: Польща – Аргентина, група G: Сербія – Швейцарія) та 1/8 фіналу: 1G – 2H.

Стадіон Ель-Туммама

Місто: Доха

Доха Вміщує 40 тис. глядачів

Арену відкрили 22 жовтня 2021 року на матчі місцевих клубів між Ель-Шадд та Ель-Раян.

В основі дизайну стадіону традиційний головний убір, який носять чоловіки на Близькому Сході, куфія.

Після турніру місткість арени скоротять до 20 тис. місць, а територія навколо арени стане громадським спортивним центром із майданчиками для різних видів спорту, зокрема гандбол, волейбол, баскетбол та плавання.

Матчі, які прийме Ель-Туммама: груповий етап (група А: Сенегал – Нідерланди, група E: Іспанія – Коста-Ріка, група A: Катар – Сенегал, група F: Бельгія – Марокко, група B: Іран – США, група F: Канада – Марокко), 1/8 фіналу: 1D – 2C та чвертьфінал.

Міжнародний стадіон Халіфа

Місто: Доха

Доха Вміщує 48 тис. глядачів

Цю арену не будували з нуля до ЧС-2022, а реконструювали у 2017 році, збільшивши її місткість. Звели спортивну споруду у 1976 році, назвавши на честь еміра Катару Халіфи бін Хамада Аль Тані.

Стадіон Халіфа був головною ареною Азійських ігор-2006, приймав матчі Кубка Азії та клубного чемпіонату світу з футболу, а у 2019 році – ЧС з легкої атлетики.

Під час реконструкції залишили подвійну арку стадіону, але доповнили широким навісом над нею.

Матчі, які прийме Халіфа: груповий етап (група B: Англія – Іран, група E: Німеччина – Японія, група A: Нідерланди – Еквадор, група F: Хорватія – Канада, група A: Еквадор – Сенегал, група E: Японія – Іспанія), 1/8 фіналу: 1A – 2B та матч за третє місце.

Стадіон Ахмед бін Алі

Місто: Ер-Раян

Ер-Раян Вміщує 44 740 глядачів

Ця арена розташована у передмісті Дохи Ель-Раяні та була відкрита 18 грудня 2020 року.

Розробкою дизайну стадіону займалася компанія, яка створювала проєкт реконструкції арени англійського Манчестер Сіті – Етіхад.

Особливістю дизайну є фасад, що світиться. Візерунки на ньому характеризують різні аспекти життя населення Катару: тамтешню флору та фауну, важливість сім’ї, красу пустелі тощо.

Стадіон Ахмед бін Алі є домашньою ареною катарського клубу Ер-Раян, але після ЧС-2022 його місткість скоротиться майже вдвічі.

Матчі, які прийме Ахмед бін Алі: груповий етап (група B: США – Уельс, група F: Бельгія – Канада, група B: Уельс – Іран, група B: Японія – Коста-Ріка, група B: Уельс – Англія, група F: Хорватія – Бельгія) та 1/8 фіналу: 1C – 2D.

Стадіон Ель-Джануб

Місто: Ель-Вакра

Ель-Вакра Вміщує 40 тис. глядачів

Арена розташована у передмісті Дохи в Ель-Вакрі, що раніше було невеликим рибальським селищем. Стадіон відкрили у травні 2019 року.

Під час розробки проєкту стадіону було враховано історичне минуле Ель-Вакри, тому в основі дизайну є контури вітрил традиційних для країн Перської затоки човнів доу. Арена має власну інноваційну систему охолодження і розсувний дах.

Матчі, які прийме Ель-Джануб: груповий етап (група G: Швейцарія – Камерун, група G: Швейцарія – Камерун, група D: Туніс – Австралія, група G: Камерун – Сербія, група D: Австралія – Данія, група H: Гана – Уругвай) та 1/8 фіналу: 1E – 2F.

Стадіон Ед’юкейшн Сіті

Місто: Ер-Раян

Ер-Раян Вміщує 45 тис. глядачів

Відкриття арени відбулося у форматі онлайн під час віртуального заходу у червні 2020 року.

Ультрасучасний дизайн стадіону поєднується з традиційною ісламською архітектурою. Зовні трикутники створюють складні ромбоподібні геометричні візерунки, які змінюють колір залежно від руху сонця небосхилом.

За задумом архітекторів, ці рішення мають уособлювати якість, довговічність та стійкість арени.

Стадіон побудований в освітньому центрі Катару та після ЧС-2022 стане спортивним центром для насамперед студентів та викладачів. Ще одна особливість стадіону – спеціально розроблена для нього система охолодження, яка створює максимально комфортні умови для глядачів, гравців та офіційних осіб.

Матчі, які прийме Ед’юкейшн Сіті: груповий етап (група D: Данія – Туніс, група H: Уругвай – Республіка Корея, група C: Польща – Саудівська Аравія, група H: Республіка Корея – Гана, група D: Туніс – Франція, група H: Республіка Корея – Португалія), 1/8 фіналу: 1F – 2E та чвертьфінал.