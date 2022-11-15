Семь из восьми построены с нуля: что известно о стадионах ЧМ-2022

Ноябрь, 15 в 20:38

До открытия чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре остается меньше недели, ведь турнир стартует уже в воскресенье, 20 ноября. Он продлится до 18 декабря, когда состоится финал.

Матчи турнира будут играть на восьми стадионах, семь из которых были построены с нуля специально к Мундиалю.

В то же время такое количество стадионов — наименьшее за 44 года главного футбольного турнира мира. В 1978 году на Мундиале в Аргентине играли матчи на шести стадионах в пяти городах. Хотя тогда в турнире участвовало 16 команд, а сейчас участников – 32.

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Общее количество арен в следующих ЧМ составляло от девяти в США (1994 год) до 20 в Японии и Республике Корея (2002 год). Два предыдущих турнира в 2014 и 2018 годах – по 12 стадионов.

Одним из позитивов ЧМ-2022 станет то, что все арены находятся в непосредственной близости друг от друга. В частности, на семь из восьми стадионов можно добраться на метрополитене Дохи. А самый отдаленный стадион Аль Байт расположен менее чем в 50 км от центра столицы Катара.

Факты ICTV рассказывают обо всех восьми аренах, на которых состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Стадион Лусаил

Город: Лусаил

Лусаил Вмещает 80 тыс. зрителей

80 тыс. зрителей Матчи на ЧМ: шесть группового этапа, 1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал

Эта арена примет в общей сложности 10 матчей во время турнира. Ее открыли за два месяца до старта Мундиаля – 9 сентября.

Внешне стадион напоминает золотую чашу, ведь за основу дизайна спортивного сооружения взяли мотивы оформления сосуда, что характерно для арабского национального искусства.

После ЧМ-2022 на этом месте планируется создать многофункциональный центр, а верхний ярус арены могут перепрофилировать под открытые террасы.

Все матчи, которые примет Лусаил: групповой этап (группа С: Аргентина – Саудовская Аравия, группа G: Бразилия – Сербия, группа С: Аргентина – Мексика, группа Н: Португалия – Уругвай, группа С: Саудовская Аравия – Мексика, группа G : Камерун — Бразилия, матч 1/8 финала: 1H — 2G, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Стадион Эль-Байт

Город: Эль-Хаур

Эль-Хаур Вмещает 60 тыс. зрителей

Это вторая по знаковости арена турнира, ведь она примет девять игр Мундиаля, в том числе матч открытия между командами Катара и Эквадора.

Стадион был открыт 30 ноября 2021 года во время Кубка арабских государств.

Арена получила свое название от “байт аль-шаар” — палаток, которыми исторически пользовались кочевые народы Катара и стран региона Персидского залива. Ее дизайн напоминает палатку, а оформление внутренних помещений выполнено в национальной стилистике.

После ЧМ-2022 верхний вестибюль планируют превратить в разные объекты: скайбокс в пятизвездочный отель, а в здании стадиона будет торговый центр, фуд-корт и многофункциональный зал.

Все матчи, которые примет Эль-Байт: групповой этап (группа А: Катар – Эквадор, группа F: Марокко – Сенегал, группа B: Англия – США, группа E: Испания – Германия, группа A: Нидерланды – Катар, группа E : Коста-Рика – Германия), 1/8 финала: 1B – 2A, четвертьфинал, полуфинал.

Стадион 974

Город: Доха

Доха Вмещает 40 тыс. зрителей

Арена находится недалеко от набережной Корниш в центре Дохи. Ее открыли 30 ноября 2021 года во время матча между сборными ОАЭ и Сирии на Кубке арабских стран.

Эта арена полностью собрана из модульных конструкций. Интересно, что 974 – первый в истории ЧМ временный стадион, который после завершения турнира разберут.

Матчи, которые примет 974: групповой этап (группа С: Мексика – Польша, группа H: Португалия – Гана, группа D: Франция – Дания, группа G: Бразилия – Швейцария, группа H: Польша – Аргентина, группа G: Сербия – Швейцария ) и 1/8 финала: 1G – 2H.

Стадион Эль-Тумама

Город: Доха

Вмещает 40 тыс. зрителей

Арену открыли 22 октября 2021 года на матче местных клубов между Эль-Шадд и Эль-Райан.

В основе дизайна стадиона традиционный головной убор, который носят мужчины на Ближнем Востоке, куфия.

После турнира вместимость арены сократят до 20 тыс. мест, а территория вокруг арены станет общественным спортивным центром с площадками для разных видов спорта, включая гандбол, волейбол, баскетбол и плавание.

Матчи, которые примет Эль-Тумама: групповой этап (группа А: Сенегал – Нидерланды, группа E: Испания – Коста-Рика, группа A: Катар – Сенегал, группа F: Бельгия – Марокко, группа B: Иран – США, группа F : Канада — Марокко), 1/8 финала: 1D – 2C и четвертьфинал.

Международный стадион Халифа

Город: Доха

Доха Вмещает 48 тыс. зрителей

Эту арену не строили с нуля к ЧМ-2022, а реконструировали в 2017 году, увеличив ее вместимость. Построили спортивное сооружение в 1976 году, назвав в честь эмира Катара Халифы бин Хамада Аль Тани.

Стадион Халифа был главной ареной Азиатских игр-2006, принимал матчи Кубка Азии и клубного чемпионата мира по футболу, а в 2019 году — ЧМ по легкой атлетике.

В ходе реконструкции оставили двойную арку стадиона, но дополнили широким навесом над ней.

Матчи, которые примет Халифа: групповой этап (группа B: Англия – Иран, группа E: Германия – Япония, группа A: Нидерланды – Эквадор, группа F: Хорватия – Канада, группа A: Эквадор – Сенегал, группа E: Япония – Испания ), 1/8 финала: 1A – 2B и матч за третье место.

Стадион Ахмед бин Али

Город: Эр-Раян

Эр-Раян Вмещает 44 740 зрителей

Эта арена расположена в пригороде Дохи Эль-Раяни и была открыта 18 декабря 2020 года.

Разработкой дизайна стадиона занималась компания, создававшая проект реконструкции арены английского Манчестер Сити – Этихад.

Особенностью дизайна является светящийся фасад. Узоры на нем характеризуют разные аспекты жизни населения Катара: тамошнюю флору и фауну, важность семьи, красоту пустыни и т.д.

Стадион Ахмед бин Али является домашней ареной катарского клуба Эр-Райан, но после ЧМ-2022 его емкость сократится почти вдвое.

Матчи, которые примет Ахмед бин Али: групповой этап (группа B: США – Уэльс, группа F: Бельгия – Канада, группа B: Уэльс – Иран, группа B: Япония – Коста-Рика, группа B: Уэльс – Англия, группа F : Хорватия – Бельгия) и 1/8 финала: 1C – 2D.

Стадион Эль-Джануб

Город: Эль-Вакра

Эль-Вакра Вмещает 40 тыс. зрителей

Арена расположена в пригороде Дохи в Эль-Вакре, которая раньше была небольшой рыбацкой деревушкой. Стадион был открыт в мае 2019 года.

При разработке проекта стадиона было учтено историческое прошлое Эль-Вакры, поэтому в основе дизайна есть контуры парусов традиционных для стран Персидского залива лодок доу. Арена имеет собственную инновационную систему охлаждения и раздвижную крышу.

Матчи, которые примет Эль-Джануб: групповой этап (группа G: Швейцария – Камерун, группа G: Швейцария – Камерун, группа D: Тунис – Австралия, группа G: Камерун – Сербия, группа D: Австралия – Дания, группа H: Гана — Уругвай) и 1/8 финала: 1E – 2F.

Стадион Эдьюкейшн Сити

Город: Эр-Раян

Эр-Раян Вмещает 45 тыс. зрителей

Открытие арены состоялось в формате онлайн во время виртуального мероприятия в июне 2020 года.

Ультрасовременный дизайн стадиона сочетается с традиционной исламской архитектурой. Снаружи треугольники создают сложные ромбовидные геометрические узоры, меняющие цвет в зависимости от движения солнца по небу.

По замыслу архитекторов, эти решения должны олицетворять качество, долговечность и устойчивость арены.

Стадион построен в образовательном центре Катара и после ЧМ-2022 станет спортивным центром для прежде всего студентов и преподавателей. Еще одна особенность стадиона — специально разработана для него система охлаждения, создающая максимально комфортные условия для зрителей, игроков и официальных лиц.

Матчи, которые примет Эдьюкейшн Сити: групповой этап (группа D: Дания – Тунис, группа H: Уругвай – Республика Корея, группа C: Польша – Саудовская Аравия, группа H: Республика Корея – Гана, группа D: Тунис – Франция, группа H: Республика Корея – Португалия), 1/8 финала: 1F – 2E и четвертьфинал.