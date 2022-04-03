В умовах повномасштабної війни в Україні всі українські спортсмени та тренери чітко розуміють, хто є ворогом для нашої держави.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, коментуючи більш ранні рекомендації міністерства щодо комунікації із спортсменами з РФ.

– Якщо ще до зимових Олімпійських ігор я давав якісь поради (щодо комунікації українських спортсменів з російськими, – Ред.), то я впевнений, що на сьогодні ми всі розуміємо, і всі спортсмени вже розуміють, і всі тренери розуміють, хто наш друг, а хто наш ворог… В житті багато хто товаришував, але зараз ми всі розуміємо, хто товариш, а хто вже реальний ворог для наших спортсменів і нашої країни, – наголосив Гутцайт.

Міністр додав, що після початку повномасштабної війни також розірвав відносини з деякими спортивними колегами та знайомими з РФ. Водночас, за словами Гутцайта, дехто з російських колег телефонував зі словами підтримки.

– У таких складних умовах розумієш, хто є хто. І мені приємно, що я побачив, хто є хто, – заявив міністр.

Варто зазначити, що на Олімпійських іграх-2020 у Токіо навколо української легкоатлетки Ярослави Магучіх розгорівся скандал через її спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене. Магучіх тоді запевнила, що у неї не було політичної позиції і що вона що не заперечує, що між Україною та РФ йде війна.

Коментуючи цю ситуацію, Вадим Гутцайт зазначив, що в міністерстві розглядають розробку посібників для атлетів, як та де себе поводити.

До зимових Олімпійських ігор-2022, які відбулися в Пекіні, спортсмени збірної України вже отримали чіткі рекомендації на випадок можливих провокацій росіян. Їм, зокрема, рекомендували не стояти поряд із спортсменами з РФ з їхнім прапором.