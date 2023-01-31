Росіяни не мають їхати на змагання, поки останній солдат не піде з України – Харлан

Бажання МОКу повернути білорусів та росіян до змагань там пояснюють расизмом та порушеннями громадянських прав. Однак, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан каже, що при цьому, нічого не говорять про права українського народу та наших спортсменів.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Нам набагато важче. На жаль, МОК цього не розуміє. Я не знаю, яка причина. Вони хочуть миру, але дуже важко вести розмови про мир, коли одна країна нападає на іншу і просто вбиває всіх і знищує все на своєму шляху. Це дуже важко навіть коментувати.

Рішення повернути представників країни-агресора та її союзника до змагань ще не остаточне.

— Наразі триває важка робота з нашого боку, з боку нашого НОК, комітетів інших європейських країн, які підтримують нас та не розуміють, як можна їх (росіян, – Ред.) допускати. Поки Україна бореться за свою незалежність, а Росія знищує все на своєму шляху і допоки останній солдат їхньої країни не покине нашої території – російські спортсмени не повинні їхати на якісь змагання. Це моє ставлення до цього, – каже Харлан.

Щодо бойкоту Україною Олімпійських ігор – це рішення мають ухвалювати на Асамблеї НОК.

— Олімпіада – це одне з найважливіших змагань у нашому житті. Для когось це перша Олімпіада, для когось – остання. Ми готуємося десятиріччя до цих змагань. З іншого боку – це наша позиція, що ми не хочемо бути з нашим ворогом в одному приміщенні. Але своєму ворогу треба дивитися в очі та боротися проти нього, як наші воїни зараз борються за нашу незалежність.

Спортсменка додала, що буде несправедливо, якщо Україна бойкотуватиме Олімпіаду, а Росія та Білорусь будуть брати в ній участь.

Якщо так станеться, що на трибунах під час змагань будуть присутні рашистські символи, Харлан жартує, що за себе “не ручається” і додає, що в неї є шабля та маска. Водночас, вона сподівається, що такого не станеться, хоча росіяни шукають лазівки та причини, щоб повернутися.

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