Січень, 27 в 14:29

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула золото на чемпіонаті Європи у швейцарському Ленцергайді.

Вона стала переможницею другої індивідуальної гонки серед жінок.

28-річна біатлоністка здолала дистанцію 7,5 км усього за 23:14,5 хв.

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Перший відрізок українка пройшла з середньою швидкістю, та після стрільби лежачи без жодного промаху піднялася у першу п’ятірку.

У стійці вона закрила всі п’ять мішеней і вийшла в проміжні лідери. Свою основну суперницю, шведку Йоханссон українка випередила всього на пів секунди.

Срібну медаль отримала скандинавка Тільда Йоханссон, бронза дісталася німецькій біатлоністці Ванессі Гінц.

На наступній гонці переслідування, яка запланована на 28 січня, Анастасія Меркушина стартуватиме першою.

Ще однією українською призеркою стала Юлія Джима. Вона отримала срібну медаль в індивідуальній гонці 25 січня.

Лідерка збірної України упродовж дистанції припустилася лише однієї хиби, закривши 19 із 20 мішеней. У підсумку вона дісталася фінішу третьою з відставанням від другого місця лише на 5,5 сек.

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Джерело: Федерація біатлону України

Фото: Biathlon