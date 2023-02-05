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Факти / Спорт

Другий в історії, хто виконав цей стрибок: фристайліст Котовський переміг на Кубку світу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Котовський
Фото: Getty Images

Український лижний акробат Дмитро Котовський здобув перемогу на четвертому етапі Кубка світу в американському Дір Веллі, штат Юта.

У суперфіналі змагань 21-річний Котовський виконав стрибок Ураган, за який йому присудили 138,82 бали.  Українець випередив найближчого суперника із Китаю Лі Тяньма, який задовольнився сріблом, на 18,85 бали.

Це перше золото для Дмитра у кар’єрі та третій подіум у сезоні. Для збірної України це п’ята перемога в історії чоловічої лижної акробатики на рівні Кубка світу.

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У пресслужбі НОК зазначили, що стрибок Ураган – найскладніший у цьому виді спорту. Іншими словами – це потрійне сальто з з п’ятьма гвинтами (фул-тріпл фул-фул). До цього цей стрибок вдалося виконати лише одному спортсмену, американцю Джерету Петерсону – віцечемпіону Олімпіади-2010.

До суперфіналу Кубка світу окрім Котовського вийшли ще двоє українців Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов, які фінішували на четвертому та шостому місцях відповідно.

У жіночій лижній акробатиці жодна українка не змогла подолати кваліфікацію: Анастасія Новосад, Ольга Полюк, Ангеліна Брикіна та Анастасія Гасюк завершили змагання після першого стрибка.

Джерело: НОК
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