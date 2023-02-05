Лютий, 04 в 23:21

Український лижний акробат Дмитро Котовський здобув перемогу на четвертому етапі Кубка світу в американському Дір Веллі, штат Юта.

У суперфіналі змагань 21-річний Котовський виконав стрибок Ураган, за який йому присудили 138,82 бали. Українець випередив найближчого суперника із Китаю Лі Тяньма, який задовольнився сріблом, на 18,85 бали.

Це перше золото для Дмитра у кар’єрі та третій подіум у сезоні. Для збірної України це п’ята перемога в історії чоловічої лижної акробатики на рівні Кубка світу.

Зараз дивляться У пресслужбі НОК зазначили, що стрибок Ураган – найскладніший у цьому виді спорту. Іншими словами – це потрійне сальто з з п’ятьма гвинтами (фул-тріпл фул-фул). До цього цей стрибок вдалося виконати лише одному спортсмену, американцю Джерету Петерсону – віцечемпіону Олімпіади-2010. TRIPLO SALTO MORTALE Dmytro Kotovskyi, 21enne ucraino, con una prova pazzesca ottiene la vittoria nella tappa di Deer Valley #EurosportSCI | #FISfreestyle | #aerials | #Kotovskyi pic.twitter.com/kfBx9lUuQ7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 4, 2023 До суперфіналу Кубка світу окрім Котовського вийшли ще двоє українців Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов, які фінішували на четвертому та шостому місцях відповідно. У жіночій лижній акробатиці жодна українка не змогла подолати кваліфікацію: Анастасія Новосад, Ольга Полюк, Ангеліна Брикіна та Анастасія Гасюк завершили змагання після першого стрибка.

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