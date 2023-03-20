Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Жіноча збірна України з футзалу завоювала срібло Євро-2023

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України з футзалу (жінки)
Фото: Getty Images

Збірна України з футзалу (жінки) виборола срібло чемпіонату Європи-2023. У фіналі турніру українки поступилися команді Іспанії з рахунком 1:5 у Дебрецені (Угорщина).

У першому таймі наші дівчата пропустили тричі. Єдиний гол на користь синьо-жовтих за чотири хвилини до кінця матчу забила Анна Шульга.

Таким чином жіноча збірна Іспанія стала триразовою чемпіонкою Європи з футзалу.

Зараз дивляться

На Євро-2023 у півфіналі фурія роха обіграла команду Португалії з рахунком 3:2.

Для жіночої збірної України з футзалу це перший фінал чемпіонату Європи в історії. У півфіналі турніру вони взяли гору над командою Угорщини (2:1).

Бронзу чемпіонату Європи взяла Португалія, яка в матчі за третє місце розгромила Угорщину з рахунком 12:0.

На чоловічому Євро з футзалу минулого року збірна України програла іспанській команді у матчі за третє місце з рахунком 1:4.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка