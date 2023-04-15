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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Серед них — російські спортсмени: Україна ввела санкції проти 241 юрособи та 400 фізосіб

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня щодо запровадження персональних спеціальних економічних чи інших обмежувальних заходів (санкцій).

Відповідні укази було опубліковано на сайті Офісу президента.

Указом №228/2023 санкції запроваджуються щодо 82 російських діячів спорту, серед них – олімпійські чемпіони.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), – йдеться на сайті ОП.

Указ №227/2023 запроваджує санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.

Укази набирають чинності з дня їх опублікування.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, РНБО, санкції, Санкції проти Росії
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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