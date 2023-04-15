Серед них — російські спортсмени: Україна ввела санкції проти 241 юрособи та 400 фізосіб
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня щодо запровадження персональних спеціальних економічних чи інших обмежувальних заходів (санкцій).
Відповідні укази було опубліковано на сайті Офісу президента.
Указом №228/2023 санкції запроваджуються щодо 82 російських діячів спорту, серед них – олімпійські чемпіони.
– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), – йдеться на сайті ОП.
Указ №227/2023 запроваджує санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.
Укази набирають чинності з дня їх опублікування.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко