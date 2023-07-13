Світоліна залишає Вімблдон за крок до фіналу

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи в одиночному турнірі Вімблдону на стадії півфіналу. У двох сетах вона поступилася чеській тенісистці Маркеті Вондроушовій з рахунком 6:3, 6:3.

Матч тривав одну годину та 16 хвилин. Світоліна жодного разу не подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала три брейкпоінти із шести. У чешки чотири ейси, шість подвійних помилок і шість реалізованих брейкпоінтів з 11 зароблених.

Це була шоста очна зустріч спортсменок. Тепер рахунок в особистих зустрічах зрівнявся – 3:3.

Для Еліни цей півфінал Вімблдону став другим у кар’єрі у цьому турнірі. У 2019 році на цій стадії вона поступилася тодішній чемпіонці, румунці Сімоні Халеп.

У фіналі Вімблдону Вондроушова зустрінеться з переможницею матчу між Онс Жабер із Тунісу та “нейтральною” Ариною Соболенко, яка має громадянство Білорусі.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Світоліна обіграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек із рахунком 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

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