Світоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру серії Grand Slam Вімблдон. У чвертьфіналі вона обіграла першу ракетку світу, полячку Ігу Швьонтек у трьох сетах із рахунком 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Для українки це другий вихід до півфіналу Вімблдону у кар’єрі.

Матч тривав 2 години та 53 хвилини, за які Світоліна п’ять разів подала навиліт, припустилася дев’яти подвійних помилок і реалізувала шість із дев’яти брейкпоінтів. Швьонтек виконала три ейси, тричі помилилася на власній подачі та реалізувала три брейкпоінти.

A five-star performance @ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj

