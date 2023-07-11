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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі Вімблдону

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру серії Grand Slam Вімблдон. У чвертьфіналі вона обіграла першу ракетку світу, полячку Ігу Швьонтек у трьох сетах із рахунком 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Для українки це другий вихід до півфіналу Вімблдону у кар’єрі.

Матч тривав 2 години та 53 хвилини, за які Світоліна п’ять разів подала навиліт, припустилася дев’яти подвійних помилок і реалізувала шість із дев’яти брейкпоінтів. Швьонтек виконала три ейси, тричі помилилася на власній подачі та реалізувала три брейкпоінти.

Це була друга зустріч тенісисток. У травні 2021 року полька перемогла українку у двох сетах на турнірі у Римі.

У наступному колі Світоліна зустрінеться із чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою, яка у трьох сетах здолала американку Джессіку Пегулу.

У четвертому колі трав’яного турніру серії Grand Slam Світоліна вперше за шість очних зустрічей обіграла Азаренко.

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