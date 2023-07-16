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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Інтер Маямі оголосив про підписання Ліонеля Мессі

Ліонель Мессі

Американський клуб Інтер Маямі офіційно оголосив про перехід аргентинського футболіста Ліонеля Мессі на правах вільного агента.

Презентація гравця відбудеться у неділю, 16 липня, на стадіоні DRV PNK у Форт-Лодердейлі, штат Флорида.

Угода з американським клубом розрахована на два роки.

Ексгравець французького ПСЖ став вільним агентом після того, як у нього закінчився контракт із чемпіоном Франції. У поверненні Мессі на Камп Ноу була зацікавлена каталонська Барселона, але через правила фінансового фейр-плей Ла Ліги це не вдалося реалізувати.

— Я дуже радий розпочати цей наступний крок у своїй кар’єрі з Інтером Маямі і в США. Це фантастична можливість, і разом ми продовжимо будувати цей прекрасний проєкт. Ідея полягає в тому, щоб працювати разом для досягнення поставлених цілей, і я дуже хочу почати допомагати тут, у моєму новому домі, – сказав Мессі.

У складі Інтера Маямі 36-річний Мессі вперше може вийти на поле вже 21 липня, коли його команда зіграє з мексиканським Круз Асуль.

Це буде перша гра у межах Кубка ліги – нового турніру, в якому команди з МЛС та чемпіонату Мексики з футболу з 21 липня до 19 серпня визначатимуть три найкращі клуби, які кваліфікуються до Кубка чемпіонів КОНКАКАФ 2024 року.

Нагадаємо, за Інтер Маямі грає захисник збірної України Сергій Кривцов, який приєднався до клубу у січні 2023 року.

Фото: Інтер Маямі

Інтер, Ліонель Мессі, Маямі, Футбол
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Інтер Маямі оголосив про підписання Ліонеля Мессі
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