Інтер Маямі оголосив про підписання Ліонеля Мессі
Американський клуб Інтер Маямі офіційно оголосив про перехід аргентинського футболіста Ліонеля Мессі на правах вільного агента.
Презентація гравця відбудеться у неділю, 16 липня, на стадіоні DRV PNK у Форт-Лодердейлі, штат Флорида.
Угода з американським клубом розрахована на два роки.
Sí, Muchachos pic.twitter.com/8E3f9hb9VU
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023
Ексгравець французького ПСЖ став вільним агентом після того, як у нього закінчився контракт із чемпіоном Франції. У поверненні Мессі на Камп Ноу була зацікавлена каталонська Барселона, але через правила фінансового фейр-плей Ла Ліги це не вдалося реалізувати.
— Я дуже радий розпочати цей наступний крок у своїй кар’єрі з Інтером Маямі і в США. Це фантастична можливість, і разом ми продовжимо будувати цей прекрасний проєкт. Ідея полягає в тому, щоб працювати разом для досягнення поставлених цілей, і я дуже хочу почати допомагати тут, у моєму новому домі, – сказав Мессі.
У складі Інтера Маямі 36-річний Мессі вперше може вийти на поле вже 21 липня, коли його команда зіграє з мексиканським Круз Асуль.
Це буде перша гра у межах Кубка ліги – нового турніру, в якому команди з МЛС та чемпіонату Мексики з футболу з 21 липня до 19 серпня визначатимуть три найкращі клуби, які кваліфікуються до Кубка чемпіонів КОНКАКАФ 2024 року.
Нагадаємо, за Інтер Маямі грає захисник збірної України Сергій Кривцов, який приєднався до клубу у січні 2023 року.
Фото: Інтер Маямі
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