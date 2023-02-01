Захисник збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов приєднався до американського клубу Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем.

Угода 31-річного футболіста розрахована на два роки з можливістю продовження.

— Я дуже радий приєднатися до такого клубу, як Інтер Маямі, і готовий приступити до роботи та змінити ситуацію в Південній Флориді. Ця команда хоче досягти великих результатів, і я хочу допомогти їй у цьому, — сказав Кривцов.

Із гірниками контракт Кривцова закінчувався влітку. У скільки обійшовся трансфер українця до клубу МЛС – не повідомляється.

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Сергій Кривцов – вихованець запорізького Металурга. До донецького Шахтаря він приєднався у 2010 році. Відтоді провів 224 матчі, у яких забив 13 м’ячів. Разом з командою Кривцов виграв 22 трофеї.

31 січня стало відомо про перехід ще одного захисника збірної України Іллі Забарного. Футболіст підписав угоду з англійським футбольним клубом Борнмут.

Фото: Inter Miami CF

Джерело: Inter Miami CF