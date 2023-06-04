Парі Сен-Жермен оголосив про відхід Мессі з клубу

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі залишає Парі Сен-Жермен. Про це повідомив паризький клуб у соціальних мережах.

— Після двох сезонів у столиці пригода Лео Мессі з Парі Сен-Жермен підійде до завершення в кінці сезону 2022/23, – йдеться у заяві клубу.

Перед матчем останнього туру у Лізі 1 проти Клермона паризький клуб повідомив, що це буде остання гра 35-річного футболіста у футболці ПСЖ. Матч завершився поразкою чинних чемпіонів Франції з рахунком 2:3 на Парк де Пренс.

Paris Saint-Germain would like to warmly thank the seven-time Ballon d’Or, winner of a Trophée des Champions and two French championship titles wearing the Red & Blue colors.#MerciMessi pic.twitter.com/VrHxb5lCHM — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 3, 2023

Аргентинець приєднався до ПСЖ два сезони тому, коли залишив каталонську Барселону. Як пише France 24, Мессі заробив у ПСЖ приблизно €30 млн після сплати податків.

За паризький клуб він забив 32 голи у 74 матчах.

У поточному сезоні його стосунки з клубом із Парижа погіршилася, після того як він пропустив тренування заради поїздки до Саудівської Аравії, щоб виконати свої обов’язки посла з туризму в цій країні Перської затоки. ПСЖ покарав гравця тижневою дискваліфікацією.

ЗМІ пишуть, що Мессі може продовжити кар’єру у Саудівській Аравії. Про це минулого місяця повідомляло агентство AFP, хоча батько гравця Хорхе тоді заперечував, що його син визначився з наступним клубом.

Повідомляється, що йому також надійшла пропозиція від клубу американської Вищої футбольної ліги Інтер Маямі.

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