Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Парі Сен-Жермен оголосив про відхід Мессі з клубу

Ліонель Мессі
Фото: Getty Images

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі залишає Парі Сен-Жермен. Про це повідомив паризький клуб у соціальних мережах.

— Після двох сезонів у столиці пригода Лео Мессі з Парі Сен-Жермен підійде до завершення в кінці сезону 2022/23, – йдеться у заяві клубу.

Перед матчем останнього туру у Лізі 1 проти Клермона паризький клуб повідомив, що це буде остання гра 35-річного футболіста у футболці ПСЖ. Матч завершився поразкою чинних чемпіонів Франції з рахунком 2:3 на Парк де Пренс.

Аргентинець приєднався до ПСЖ два сезони тому, коли залишив каталонську Барселону. Як пише France 24, Мессі заробив у ПСЖ приблизно €30 млн після сплати податків.

За паризький клуб він забив 32 голи у 74 матчах.

У поточному сезоні його стосунки з клубом із Парижа погіршилася, після того як він пропустив тренування заради поїздки до Саудівської Аравії, щоб виконати свої обов’язки посла з туризму в цій країні Перської затоки. ПСЖ покарав гравця тижневою дискваліфікацією.

ЗМІ пишуть, що Мессі може продовжити кар’єру у Саудівській Аравії. Про це минулого місяця повідомляло агентство AFP, хоча батько гравця Хорхе тоді заперечував, що його син визначився з наступним клубом.

Повідомляється, що йому також надійшла пропозиція від клубу американської Вищої футбольної ліги Інтер Маямі.

Читайте також
Мессі та збірна Аргентини стали лауреатами Laureus World Sports Awards
збірна Аргентини

Ліонель Мессі, ПСЖ, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Бразилії суд постановив арештувати ексгравця Шахтаря
Дуглас Коста
Переможний дух Руху: Григорій Козловський поділився секретами футбольного чемпіонства
Григорій Козловський - засновник ФК Рух, львівський бізнесмен і меценат
Шахтар достроково оформив чемпіонство в УПЛ, а сама гра завершилася масштабною бійкою
Шахтар Донецьк
Баварія вирвала золото Бундесліги за хвилину до кінця останнього матчу сезону
Баварія
Без Зінченка: УАФ оголосила список футболістів на червневі матчі
збірна України з футболу
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
Парі Сен-Жермен оголосив про відхід Мессі з клубу
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Парі Сен-Жермен оголосив про відхід Мессі з клубу
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Парі Сен-Жермен оголосив про відхід Мессі з клубу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Парі Сен-Жермен оголосив про відхід Мессі з клубу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь