Усик натякнув на політичні амбіції після завершення кар’єри – хоче йти у президенти
Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF, IBO та WBO Олександр Усик повідомив, що у майбутньому збирається балотуватися у президенти України.
У коментарі YouTube-каналу Seconds Out він сказав, що має намір зробити це після завершення боксерської кар’єри.
— Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав’яжу та піду балотуватись у президенти, – сказав Усик.
Коли його запитали, чи слід хвилюватися президенту України Володимиру Зеленському, то Усик відповів: Зеленський спокійний, бо у нього є сила.
Примітно, що у вересні 2022 року, коли Усика запитали, чи не бажає він стати у майбутньому президентом, то він сказав, що це все жарти та такого бажання у нього немає.
Свій наступний бій Усик проведе проти британця Даніеля Дюбуа. Вечір боксу відбудеться у Вроцлаві 26 серпня на міському футбольному стадіоні Тарчинський Арена.
Першу битву поглядів боксери провели 10 липня. Під час пресконференції Олександр подякував Польщі за підтримку українців, а також українським воїнам, які боронять нашу країну від російської агресії.
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