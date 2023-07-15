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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Усик натякнув на політичні амбіції після завершення кар’єри – хоче йти у президенти

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF, IBO та WBO Олександр Усик повідомив, що у майбутньому збирається балотуватися у президенти України.

У коментарі YouTube-каналу Seconds Out він сказав, що має намір зробити це після завершення боксерської кар’єри.

— Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав’яжу та піду балотуватись у президенти, – сказав Усик.

Коли його запитали, чи слід хвилюватися президенту України Володимиру Зеленському, то Усик відповів: Зеленський спокійний, бо у нього є сила.

Примітно, що у вересні 2022 року, коли Усика запитали, чи не бажає він стати у майбутньому президентом, то він сказав, що це все жарти та такого бажання у нього немає.

Свій наступний бій Усик проведе проти британця Даніеля Дюбуа. Вечір боксу відбудеться у Вроцлаві 26 серпня на міському футбольному стадіоні Тарчинський Арена.

Першу битву поглядів боксери провели 10 липня. Під час пресконференції Олександр подякував Польщі за підтримку українців, а також українським воїнам, які боронять нашу країну від російської агресії.

Бокс, Олександр Усик, Президент України
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