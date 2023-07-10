Усик і Дюбуа провели першу битву поглядів перед боєм у серпні

Чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели першу пресконференцію та дуель поглядів після оголошення дати бою боксерів.

Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві 26 серпня.

Дюбуа стане другим суперником Усика у статусі чинного чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі. Востаннє Олександр проводив захист поясів у серпні 2022 року у бою-реванші проти Ентоні Джошуа.

Під час пресконференції Олександр висловив вдячність Польщі за підтримку українців, а також українським воїнам, які боронять нашу країну від російської агресії.

— Хочу подякувати хлопцям, які зараз боронять нашу країну, бо саме завдяки ним ми маємо можливість виступати за кордоном і дарувати їм трохи емоційного щастя. ЗСУ, – сказав він.

У відповідь зал знову вибухнув оплесками й присутні почали вигукувати: Слава Україні – Героям Слава.

Боксер висловив впевненість, що українці та глядачі, які прийдуть на вечір боксу, отримають задоволення від побаченого 26 серпня у Вроцлаві.

Після пресконференції боксери провели традиційну дуель поглядів. Вона протривала майже пів хвилини та завершилася тим, що Дюбуа першим відвів очі у бік.

Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois first face-off ahead of Aug 26th… [ @BTSportBoxing] pic.twitter.com/hP36s7IcE3 — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 10, 2023

Промоутер українця Олександр Красюк розповів, що інформація про квитки скоро з’явиться і “дуже-дуже скоро ми побачимо квитки у продажу”. Ціна на квитки, за його словами, стартуватиме від 49 злотих (€11 або близько 445 грн).

Про бій Усик – Дюбуа оголосили 6 липня. Він відбудеться у Вроцлаві 26 серпня на Tarczyński Arena.

Скриншот: BT Sport Boxing

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