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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Усик і Дюбуа провели першу битву поглядів перед боєм у серпні

Усик Дюбуа

Чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели першу пресконференцію та дуель поглядів після оголошення дати бою боксерів.

Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві 26 серпня.

Дюбуа стане другим суперником Усика у статусі чинного чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі. Востаннє Олександр проводив захист поясів у серпні 2022 року у бою-реванші проти Ентоні Джошуа.

Під час пресконференції Олександр висловив вдячність Польщі за підтримку українців, а також українським воїнам, які боронять нашу країну від російської агресії.

— Хочу подякувати хлопцям, які зараз боронять нашу країну, бо саме завдяки ним ми маємо можливість виступати за кордоном і дарувати їм трохи емоційного щастя. ЗСУ, – сказав він.

У відповідь зал знову вибухнув оплесками й присутні почали вигукувати: Слава Україні – Героям Слава.

Боксер висловив впевненість, що українці та глядачі, які прийдуть на вечір боксу, отримають задоволення від побаченого 26 серпня у Вроцлаві.

Після пресконференції боксери провели традиційну дуель поглядів. Вона протривала майже пів хвилини та завершилася тим, що Дюбуа першим відвів очі у бік.

Промоутер українця Олександр Красюк розповів, що інформація про квитки скоро з’явиться і “дуже-дуже скоро ми побачимо квитки у продажу”. Ціна на квитки, за його словами, стартуватиме від 49 злотих (€11 або близько 445 грн).

Про бій Усик – Дюбуа оголосили 6 липня. Він відбудеться у Вроцлаві 26 серпня на Tarczyński Arena.

Скриншот: BT Sport Boxing

Бокс, Олександр Усик
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