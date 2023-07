Усик і Дюбуа провели першу битву поглядів перед боєм у серпні

Чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели першу пресконференцію та дуель поглядів після оголошення дати бою боксерів.

Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві 26 серпня.

Дюбуа стане другим суперником Усика у статусі чинного чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі. Востаннє Олександр проводив захист поясів у серпні 2022 року у бою-реванші проти Ентоні Джошуа.

Під час пресконференції Олександр висловив вдячність Польщі за підтримку українців, а також українським воїнам, які боронять нашу країну від російської агресії.

У відповідь зал знову вибухнув оплесками й присутні почали вигукувати: Слава Україні – Героям Слава.

Боксер висловив впевненість, що українці та глядачі, які прийдуть на вечір боксу, отримають задоволення від побаченого 26 серпня у Вроцлаві.

Після пресконференції боксери провели традиційну дуель поглядів. Вона протривала майже пів хвилини та завершилася тим, що Дюбуа першим відвів очі у бік.

