У зоні бойових дій загинув вихованець львівських Карпат Барчишин
На війні, яку Росія розв’язала проти України, загинув колишній футболіст Григорій Барчишин. Йому було 38 років.
Про загибель спортсмена повідомили у Львівській асоціації футболу.
Чоловік виконував бойові завдання на східному напрямку. Барчишин загинув у зоні бойових дій від ворожого артилерійського снаряда.
Григорій Барчишин народився у Львові. Він був вихованцем львівських Карпат та гравцем футбольних клубів Карпати-2, Оболонь та Чайка. Працював у колишньому Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області.
Після нападу російських загарбників він одним із перших пішов добровольцем у територіальну оборону Києва й невдовзі приєднався до лав ЗСУ.
У загиблого ексфутболіста залишилися батьки, дружина та маленький син.
Похорон Барчишина відбудеться у вівторок, 11 липня, в Гарнізонному Храмі святих Петра і Павла.
Джерело: Львівська асоціація футболу