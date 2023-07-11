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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У зоні бойових дій загинув вихованець львівських Карпат Барчишин

Григорій Барчишин
Фото: Unsplash

На війні, яку Росія розв’язала проти України, загинув колишній футболіст Григорій Барчишин. Йому було 38 років.

Про загибель спортсмена повідомили у Львівській асоціації футболу.

Чоловік виконував бойові завдання на східному напрямку. Барчишин загинув у зоні бойових дій від ворожого артилерійського снаряда.

Григорій Барчишин народився у Львові. Він був вихованцем львівських Карпат та гравцем футбольних клубів Карпати-2, Оболонь та Чайка. Працював у колишньому Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області.

Після нападу російських загарбників він одним із перших пішов добровольцем у територіальну оборону Києва й невдовзі приєднався до лав ЗСУ.

У загиблого ексфутболіста залишилися батьки, дружина та маленький син.

Похорон Барчишина відбудеться у вівторок, 11 липня, в Гарнізонному Храмі святих Петра і Павла.

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Джерело: Львівська асоціація футболу

Війна в Україні, смерть спортсмена, Футбол
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