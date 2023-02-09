Леброн Джеймс побив “вічний” рекорд в НБА, який тримався майже 39 років

Лютий, 08 в 22:56

Американський баскетболіст Леброн Джеймс побив унікальний рекорд в історії НБА, який тримався майже 39 років.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Джеймс у вівторок перевершив вічний рекорд легенди НБА Каріма Абдул-Джаббара, який за свою кар’єру набрав 38 387 очок. Колись вважалося, що це досягнення навряд чи хтось поб’є.

Однак у матчі проти Оклахома-Сіті Тандер на останніх секундах третьої чверті Джеймсу це вдалося у двохочковому кидку.

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Тоді він підняв руки й подивився на трибуни – на тисячі людей, які прийшли побачити, як він творить історію. Після чого сперся руками об коліна та посміхнувся.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer #ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH — NBA (@NBA) February 8, 2023

Цей рекорд був не під силу таким величним баскетболістам, як Майкл Джордан та Кобі Брайянт, але його зміг побити Леброн. Тепер на його рахунку 38 390 очок у НБА. Джордан і Браянт завершили кар’єру з відставанням від досягнення Абдул-Джаббара на тисячу очок.

За падінням свого рекорду на трибунах спостерігав Абдул-Джаббар. Коли це сталося він піднявся зі стільця та з непорушним обличчям поплескав у долоні.

Історичний кидок Леброна перервав матч на спеціальну церемонію. Джеймса зі встановленням нового рекорду привітала сім’я і сам Абдул-Джабар.

Леброн Джеймс дебютував під егідою асоціації у сезоні 2003/04. У різний час він виступав за Клівленд та Маямі, а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард був чемпіоном НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).