Леброн Джеймс побив “вічний” рекорд в НБА, який тримався майже 39 років

Американський баскетболіст Леброн Джеймс побив унікальний рекорд в історії НБА, який тримався майже 39 років.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Джеймс у вівторок перевершив вічний рекорд легенди НБА Каріма Абдул-Джаббара, який за свою кар’єру набрав 38 387 очок. Колись вважалося, що це досягнення навряд чи хтось поб’є.

Однак у матчі проти Оклахома-Сіті Тандер на останніх секундах третьої чверті Джеймсу це вдалося у двохочковому кидку.

Тоді він підняв руки й подивився на трибуни – на тисячі людей, які прийшли побачити, як він творить історію. Після чого сперся руками об коліна та посміхнувся.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer #ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH

— NBA (@NBA) February 8, 2023