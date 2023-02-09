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Факти / Спорт

Леброн Джеймс побив “вічний” рекорд в НБА, який тримався майже 39 років

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Леброн Джеймс
Фото: Getty Images

Американський баскетболіст Леброн Джеймс побив унікальний рекорд в історії НБА, який тримався майже 39 років.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Джеймс у вівторок перевершив вічний рекорд легенди НБА Каріма Абдул-Джаббара, який за свою кар’єру набрав 38 387 очок. Колись вважалося, що це досягнення навряд чи хтось поб’є.

Однак у матчі проти Оклахома-Сіті Тандер на останніх секундах третьої чверті Джеймсу це вдалося у двохочковому кидку.

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Тоді він підняв руки й подивився на трибуни – на тисячі людей, які прийшли побачити, як він творить історію. Після чого сперся руками об коліна та посміхнувся.

Цей рекорд був не під силу таким величним баскетболістам, як Майкл Джордан та Кобі Брайянт, але його зміг побити Леброн. Тепер на його рахунку 38 390 очок у НБА. Джордан і Браянт завершили кар’єру з відставанням від досягнення Абдул-Джаббара на тисячу очок.

За падінням свого рекорду на трибунах спостерігав Абдул-Джаббар. Коли це сталося він піднявся зі стільця та з непорушним обличчям поплескав у долоні.

Історичний кидок Леброна перервав матч на спеціальну церемонію. Джеймса зі встановленням нового рекорду привітала сім’я і сам Абдул-Джабар.

Леброн Джеймс дебютував під егідою асоціації у сезоні 2003/04. У різний час він виступав за Клівленд та Маямі, а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард був чемпіоном НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Джерело: NYT
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