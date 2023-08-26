Вперше за 10 років: українка легкоатлетка Бех-Романчук здобула срібло на Чемпіонаті світу

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

На світовій першості в угорському Будапешті вона здобула срібну медаль у потрійному стрибку. З результатом 15.00 метра вона поступилася лише олімпійській чемпіонці, Юлімар Рохас з Венесуели (15.08 м). Бронза дісталася кубинці Леянісі Перес Ернандес (14.96 м).

– Марина Бех-Романчук принесла Україні першу нагороду світової першості у Будапешті і стала першою українською медалісткою чемпіонатів світу з потрійного стрибка за останні 10 років. У 2013-му році бронзу у цій дисципліні здобула Ольга Саладуха. Вітаємо нашу віцечемпіонку і бажаємо успіху збірній Україні на чемпіонаті світу-2023, що триватиме до 27 серпня, – йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство молоді та спорту України

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