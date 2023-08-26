Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Спорт
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вперше за 10 років: українка легкоатлетка Бех-Романчук здобула срібло на Чемпіонаті світу

Вперше за 10 років: українка легкоатлетка Бех-Романчук здобула срібло на Чемпіонаті світу

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

На світовій першості в угорському Будапешті вона здобула срібну медаль у потрійному стрибку. З результатом 15.00 метра вона поступилася лише олімпійській чемпіонці, Юлімар Рохас з Венесуели (15.08 м). Бронза дісталася кубинці Леянісі Перес Ернандес (14.96 м).

– Марина Бех-Романчук принесла Україні першу нагороду світової першості у Будапешті і стала першою українською медалісткою чемпіонатів світу з потрійного стрибка за останні 10 років. У 2013-му році бронзу у цій дисципліні здобула Ольга Саладуха. Вітаємо нашу віцечемпіонку і бажаємо успіху збірній Україні на чемпіонаті світу-2023, що триватиме до 27 серпня, – йдеться у повідомленні.

Читайте також
Легший за суперника: Усик та Дюбуа пройшли традиційне зважування перед боєм
Усик Дюбуа

Фото: Міністерство молоді та спорту України

Легка атлетика, Міністерство спорту, Чемпіонат, Чемпіонат світу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Надсилали фото та замовили бензопилу: Харлан розповіла про атаку росіян після скандалу на чемпіонаті світу
Ольга Харлан
Свободу Україні! У фіналі ЧС з футболу серед жінок на поле вибіг вболівальник
Вперше за 10 років: українка легкоатлетка Бех-Романчук здобула срібло на Чемпіонаті світу
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Вперше за 10 років: українка легкоатлетка Бех-Романчук здобула срібло на Чемпіонаті світу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Вперше за 10 років: українка легкоатлетка Бех-Романчук здобула срібло на Чемпіонаті світу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Вперше за 10 років: українка легкоатлетка Бех-Романчук здобула срібло на Чемпіонаті світу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)
Вперше за 10 років: українка легкоатлетка Бех-Романчук здобула срібло на Чемпіонаті світу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь