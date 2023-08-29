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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оголосила свій вердикт за підсумками бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа щодо скандального епізоду у п’ятому раунді.

На початку трихвилинки британець пробив українця нижче пояса. Про нокдаун не йшлося, тому рефері дав Усику на відновлення п’ять хвилин, згідно з регламентом. Після бою команда Дюбуа заявила, що удар був за правилами.

У своїй заяві WBA підтвердила позицію рефері на рингу, а Усик залишається чемпіоном світу в надважкій вазі за версією організації.

— У бою був драматичний момент, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, від якого Усик впав на канвас. Ділянка, в яку він потрапив, викликала суперечки про законність удару, але рефері ухвалив, що удар припав у зону нижче пояса, і дав Усику необхідний час на відновлення, щоб продовжити бій, – йдеться у заяві.

Там додали, що після цього удару українець “змінив своє ставлення і почав діяти трохи агресивніше, щоб здобути два нокдауни у бою та перемогти у дев’ятому раунді”.

Ця перемога для Усика стала 21-ю у професійній кар’єрі, на рахунку якого 14 нокаутів. На рахунку Дюбуа зараз 19 перемог, 2 поразки та 18 нокаутів.

З більш детальним оглядом та найкращими моментами бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа ви можете ознайомитися у новині Фактів ICTV.

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Джерело: WBA

WBA, Бокс, Олександр Усик
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