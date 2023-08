Вкрали перемогу. Дюбуа вимагає реваншу, заявляючи, що не бив Усика нижче пояса

Команда Даніеля Дюбуа й сам британський боксер заявили про оскарження рішення арбітра. Вони вважають, що в Дюбуа “вкрали” перемогу.

Причиною став епізод на початку п’ятого раунду, коли Даніель Дюбуа ударив Олександра Усика, і українець упав на канвас.

Рефері в ринзі класифікував це як удар нижче поясу, тому бій призупинили й дали час Усику на відновлення.

Згідно з правилами боксеру надається п’ять хвилин на відновлення після такого удару, і Усик використав чотири з них.

Промоутер британця Френ Воррен також підтримав боксера й відзначив, що судді не зняли бійцю жодного очка.

Утім, думки експертів розділилися. Хтось справді підтримує Дюбуа і вважає, що його удар був у тіло суперника, а е й ті, хто на боці Усика. Наприклад, його екссуперник британський боксер Тоні Белью.

– Все, що нижче пупка, класифікується як нижче пояса у боксі. Це не моя думка, це – факт. Такі правила. Ваші шорти не повинні закривати ваш пупок, тому що якщо це так – можна попасти в пояс. Це фото замість тисячі слів, – написав Белью у своєму Twitter.

Anything below the naval is classed as low in boxing! That’s not my opinion that’s a FACT! That’s the rules! Your shorts shouldn’t cover your naval cos if they do the belt can be hit! This picture says a thousand words! Spew it once and you’ll spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE

— Tony Bellew (@TonyBellew) August 26, 2023