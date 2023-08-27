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Спорт
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вкрали перемогу. Дюбуа вимагає реваншу, заявляючи, що не бив Усика нижче пояса

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

Команда Даніеля Дюбуа й сам британський боксер заявили про оскарження рішення арбітра. Вони вважають, що в Дюбуа “вкрали” перемогу.

Причиною став епізод на початку п’ятого раунду, коли Даніель Дюбуа ударив Олександра Усика, і українець упав на канвас. 

Рефері в ринзі класифікував це як удар нижче поясу, тому бій призупинили й дали час Усику на відновлення.

Згідно з правилами боксеру надається п’ять хвилин на відновлення після такого удару, і Усик використав чотири з них.

– Я не вважаю, що це удар нижче пояса. Я думаю, що наніс його за правилами й що у мене вкрали перемогу. Мене сьогодні пограбували, я ще повернуся, – сказав Дюбуа в ринзі.

Промоутер британця Френ Воррен також підтримав боксера й відзначив, що судді не зняли бійцю жодного очка.

Утім, думки експертів розділилися. Хтось справді підтримує Дюбуа і вважає, що його удар був у тіло суперника, а е й ті, хто на боці Усика. Наприклад, його екссуперник британський боксер Тоні Белью.

– Все, що нижче пупка, класифікується як нижче пояса у боксі. Це не моя думка, це – факт. Такі правила. Ваші шорти не повинні закривати ваш пупок, тому що якщо це так – можна попасти в пояс. Це фото замість тисячі слів, – написав Белью у своєму Twitter.

Нагадаємо, 26 серпня український боксер Олександр Усик захистив свої чемпіонські пояси у бою проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбувся у Варшаві на Тарчинські Арена.

Поєдинок тривав дев’ять раундів та завершився перемогою українця технічним нокаутом.

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