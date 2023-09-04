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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Подобається вам це чи ні: Верняєв здобув перші медалі після дискваліфікації через допінг

Олег Верняєв
Фото: Getty Images

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв здобув золото та срібло на Кубку світового виклику у турецькому Мерсіні.

Це перші медалі з міжнародних стартів для спортсмена через тривалу перерву, пов’язану із дискваліфікацією через допінг.

Верняєв переміг у вправах на паралельних брусах, набравши 15,000 балів. У цій самій дисципліні другу сходинку посів ще один українець Назар Чепурний.

Ще одну медаль срібного ґатунку Верняєв виборов у вправах на коні, набравши за виступ 14,800 балів.

— Я повернувся. Подобається вам це чи ні. Початок покладено, тому працюємо далі, – написав Верняєв на своїй сторінці в Instagram, додавши фото з медалями.

 

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Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Всього до заявки на Кубок світового виклику у Мерсіні увійшли шість українських гімнастів. Для 29-річного Олега ці змагання стали першими на міжнародному рівні після скорочення терміну дискваліфікації, запровадженої у 2020 році.

Упродовж змагань українці здобули вісім нагород. Окрім Верняєва, золото в опорному стрибку виборов Чепурний, а також Анна Лащевська у вправах на колоді та різновисоких брусах. Ще дві бронзові медалі взяв Ігор Радівілов в опорному стрибку та кільцях.

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Джерело: НОК
Гімнастика, Олег Верняєв
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