Червень, 30 в 19:01

Представники чемпіонату Формула-1 відреагували на коментарі ексголови організації Берні Екклстоуна про війну в Україні.

Вони оприлюднили заяву, в якій не підтримали прихильність бізнесмена до президента РФ Путіна.

– Коментарі, зроблені Берні Екклстоуном, є лише його особистим поглядом, і вони дуже різко контрастують з позицією сучасних цінностей нашого спорту, – йдеться у повідомленні.

After this, F1 says: “The comments made by Bernie Ecclestone are his personal views and are in very stark contrast to position of the modern values of our sport.” #F1 https://t.co/o25WYbGUvK Зараз дивляться — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 30, 2022

Нагадаємо, що раніше британський бізнесмен публічно підтримав Володимира Путіна, зазначивши, що готовий “прийняти за нього кулю”.

– Я все одно прийняв би за нього кулю. Я б хотів, щоб не було боляче, але якщо це так, я б все одно прийняв кулю, тому що він першокласна людина. Те, що він робить — це те, що він вважав правильним для Росії, – сказав Берні Екклстоун.

Натомість у війні, яку РФ розв’язала проти України, Екклстоун звинуватив Володимира Зеленського.

– Я абсолютно впевнений, що якби Україна хотіла правильно вийти з ситуації, вона могла б це зробити. Якщо подумати, нашому другові в Україні (Зеленському – Ред.) було набагато простіше це все зупинити. Зеленський раніше був коміком, і, судячи з усього, має намір продовжувати цю професію, тому що якби він подумав і доклав достатньо зусиль для розмови з Путіним і вислухав би його, то міг би щось змінити, – сказав він.