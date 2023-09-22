Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію

Українка Ірина Коляденко виборола третю медаль для України на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби у сербському Белграді.

У вазі до 62 кг вона стала бронзовою призеркою змагань. Крім того, Коляденко здобула першу олімпійську ліцензію у спортивній боротьбі для України.

На шляху до медалі Коляденко здолала “нейтральну” білоруску Вероніку Іванову (6:4), шведку Сару Йоганну Ліндборг (10:0), але потім поступилася спортсменці з Киргизстану Айсулуу Тинибековій за технічними очками (2:2).

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У втішних поєдинках вона розгромила Маріану Кердівару-Єшану із Молдови (10:0) та представницю Німеччини Луїзу Німеш (10:0).

Медаль Коляденко стала третьою для України на ЧС у Белграді. Раніше борець Василь Михайлов взяв бронзу у вазі до 79 кг, а Юлія Ткач-Остапчук стала срібною призеркою змагань.

Олімпійська ліцензія, яку виборола Коляденко, є неіменною. Це означає, що Україну у цій ваговій категорії на Іграх-2024 у Парижі може представити будь-яка спортсменка на вибір федерації.

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