Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Прибудуть до України наступного тижня: характеристики та особливості танків Abrams
Месники для України: характеристики американських ЗРК Avenger
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію

Ірина Коляденко
Фото: НОК

Українка Ірина Коляденко виборола третю медаль для України на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби у сербському Белграді.

У вазі до 62 кг вона стала бронзовою призеркою змагань. Крім того, Коляденко здобула першу олімпійську ліцензію у спортивній боротьбі для України.

На шляху до медалі Коляденко здолала “нейтральну” білоруску Вероніку Іванову (6:4), шведку Сару Йоганну Ліндборг (10:0), але потім поступилася спортсменці з Киргизстану Айсулуу Тинибековій за технічними очками (2:2).

Зараз дивляться

У втішних поєдинках вона розгромила Маріану Кердівару-Єшану із Молдови (10:0) та представницю Німеччини Луїзу Німеш (10:0).

Медаль Коляденко стала третьою для України на ЧС у Белграді. Раніше борець Василь Михайлов взяв бронзу у вазі до 79 кг, а Юлія Ткач-Остапчук стала срібною призеркою змагань.

Олімпійська ліцензія, яку виборола Коляденко, є неіменною. Це означає, що Україну у цій ваговій категорії на Іграх-2024 у Парижі може представити будь-яка спортсменка на вибір федерації.

Читайте також
Друга медаль України: Ткач-Остапчук виборола срібло на ЧС зі спортивної боротьби
Юлія Ткач-Остапчук

Боротьба, Чемпіонат світу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Друга медаль України: Ткач-Остапчук виборола срібло на ЧС зі спортивної боротьби
Юлія Ткач-Остапчук
Український борець здобув медаль ЧС та відмовився від фото з атлетами з Росії та Ірану
Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію
Українець Желтяков здобув друге золото на юніорському ЧС з плавання
Олександр Желтяков
Ще один рекорд: українець Желтяков виграв другу медаль юніорського ЧС з плавання
Олександр Желтяков
Українець Олег Жох удесяте став чемпіоном світу з армреслінгу
Олег Жох

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
Обстріли України та репортаж на лінії вогню! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію
Пакет допомоги від Німеччини та успіхи арти на фронті! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію
Наживо з Вашингтона | Наслідки атаки на Україну 21.09.2023! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію
Зеленський вже у Канаді, а Чарльз ІІІ вперше звернувся до… Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь