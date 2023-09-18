Встановила рекорд сезону: Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Українка Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 найпрестижнішого комерційного турніру з легкої атлетики зі стрибків у висоту.
Спортсменка стрибнула на 2.03 м, тим самим встановивши рекорд сезону у світі та вдруге поспіль виграла фінал Діамантової ліги.
Магучіх – перша в історії України дворазова чемпіонка Діамантової ліги.
Етап в американському Юджині став для легкоатлетів останнім у нинішньому сезоні. Його учасники – найкращі спортсмени за підсумками попередніх 13 етапів.
До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики зі стрибків у висоту пробилися три українки: Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Геращенко розпочинала змагання у США у статусі лідерки сезону Діамантової ліги у цій дисципліні. Магучіх – як чинна чемпіонка фіналу 2022 року та переможниця цьогорічного чемпіонату світу в Будапешті.
Нагадаємо, 27 серпня на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті Ярослава Магучіх виборола золото у стрибках у висоту.
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