Встановила рекорд сезону: Магучіх виграла фінал Діамантової ліги

Українка Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 найпрестижнішого комерційного турніру з легкої атлетики зі стрибків у висоту.

Спортсменка стрибнула на 2.03 м, тим самим встановивши рекорд сезону у світі та вдруге поспіль виграла фінал Діамантової ліги.

Магучіх – перша в історії України дворазова чемпіонка Діамантової ліги.

Зараз дивляться

Етап в американському Юджині став для легкоатлетів останнім у нинішньому сезоні. Його учасники – найкращі спортсмени за підсумками попередніх 13 етапів.

До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики зі стрибків у висоту пробилися три українки: Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Геращенко розпочинала змагання у США у статусі лідерки сезону Діамантової ліги у цій дисципліні. Магучіх – як чинна чемпіонка фіналу 2022 року та переможниця цьогорічного чемпіонату світу в Будапешті.

Нагадаємо, 27 серпня на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті Ярослава Магучіх виборола золото у стрибках у висоту.

Джерело : Суспільне

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.