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Встановила рекорд сезону: Магучіх виграла фінал Діамантової ліги

Ярослава Магучіх
Фото: Getty Images

Українка Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 найпрестижнішого комерційного турніру з легкої атлетики зі стрибків у висоту.

Спортсменка стрибнула на 2.03 м, тим самим встановивши рекорд сезону у світі та вдруге поспіль виграла фінал Діамантової ліги.

Магучіх – перша в історії України дворазова чемпіонка Діамантової ліги.

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Етап в американському Юджині став для легкоатлетів останнім у нинішньому сезоні. Його учасники – найкращі спортсмени за підсумками попередніх 13 етапів.

До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики зі стрибків у висоту пробилися три українки: Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Геращенко розпочинала змагання у США у статусі лідерки сезону Діамантової ліги у цій дисципліні. Магучіх – як чинна чемпіонка фіналу 2022 року та переможниця цьогорічного чемпіонату світу в Будапешті.

Нагадаємо, 27 серпня на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті Ярослава Магучіх виборола золото у стрибках у висоту.

Джерело: Суспільне
Легка атлетика, Чемпіонат, Ярослава Магучіх
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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