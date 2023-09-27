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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Динамо сенсаційно вилетіло з Кубка України від Оболоні

динамо оболонь
Фото: Динамо Київ

Київське Динамо завершило виступи у Кубку України на стадії 1/8 фіналу, поступившись Оболоні з рахунком 0:1. Матч відбувся на стадіоні Оболонь-Арена у столиці.

Єдиний гол у матчі забили на 57-й хвилині після прицільного удару Сергія Суханова з-за меж штрафного.

Динамо є чинним володарем трофею, однак турнір проводить уперше за два сезони.

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У поточному розіграші Кубку України вісім найкращих команд за підсумками минулого сезону УПЛ розпочали виступи у турнірі зі стадії 1/8 фіналу.

Зазначимо, що біло-сині вперше за десять років не змогли вийти до чвертьфіналу турніру. Востаннє таке траплялося у сезоні-2012/13. Тоді динамівці поступилися в 1/16 фіналу Шахтарю з рахунком 1:4.

Щодо Оболоні, то клуб вперше в історії вийшов до цієї стадії Кубка України.

Раніше до стадії чвертьфіналу вийшли донецький Шахтар, сумська Вікторія, житомирське Полісся та Олександрія.

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Динамо, Кубок України, Оболонь, Футбол
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