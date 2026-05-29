Відключення світла 30 травня: чи застосовуватимуться графіки у суботу
В Україні у суботу, 30 травня, відключення світла не прогнозуються.
Як повідомили в Укренерго, у суботу застосування заходів обмеження не планується.
Водночас наголошується на важливості використовувати електроенергію ощадливо у пікові вечірні години – з 18.00 до 22.00.
Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, споживачам радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу (обленерго) того чи іншого регіону.
Нагадаємо, що, станом на 29 травня, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.
Водночас через негоду повністю або частково знеструмлені близько 20 населених пунктів у трьох областях – у Київській, Дніпропетровській та Сумській.
Також внаслідок російських дронових та артилерійських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.
До речі, у червні 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін — 4,32 грн за кВт·год.