Літні перевезення в Україні: Укрзалізниця посилює популярні маршрути
Улітку зазвичай змінюється пасажиропотік, адже через канікули та період відпусток українці частіше подорожують країною, діти їдуть у табори або до родичів в інші регіони.
У цей період зростає навантаження на залізничне сполучення, тому перевізники оперативно адаптують графіки та кількість рейсів.
У зв’язку з цим Укрзалізниця оголосила про розширення можливостей для подорожей Україною в літній сезон, збільшуючи кількість поїздів на найпопулярніших напрямках.
Як змінюється рух поїздів влітку
З початку літа компанія фіксує перерозподіл попиту та змінює складність маршрутів. В УЗ розповіли, що на менш завантажених напрямках зменшується кількість вагонів, а на найбільш популярних — навпаки, додаються додаткові місця та рейси.
Це дозволяє ефективніше використовувати рухомий склад і забезпечити більшу кількість поїздок у піковий період.
Які поїзди призначили на літній період
Для задоволення попиту,що зростає, уже найближчим часом переводяться на щоденне курсування такі маршрути:
- Ужгород — Дніпро;
- Львів — Запоріжжя;
- Львів — Кривий Ріг / Запоріжжя;
- Ковель — Одеса;
- Ковель — Дніпро;
- Харків — Одеса;
- Миколаїв — Київ.
Також відновлюється курсування поїзда Суми — Рахів, який знову з’єднає північні та західні регіони України, забезпечивши пряме сполучення між низкою великих міст і туристичних напрямків.
Окремо для підвищеного попиту між Києвом і Чернівцями призначено додатковий рейс Київ — Чернівці, який курсуватиме через ключові обласні центри.
Де купити квитки та як працює продаж
Продаж квитків відкривається відповідно до графіка курсування поїздів, зазвичай у межах 20–5 діб до відправлення. Придбати квитки можна через мобільний застосунок, онлайн-сервіс або в касах вокзалів.
Попри складні умови та пошкодження інфраструктури через воєнні дії, залізничники продовжують забезпечувати стабільне сполучення між регіонами та розширюють можливості для подорожей у піковий літній період.