Цей навчальний рік у Дніпрі, як і по всій Україні, видався непростим та насиченим. Освітній процес знову проходив в умовах викликів воєнного часу.

Попри це, школярі продовжували навчатися, завершувати програми, складати контрольні та готуватися до завершення навчального року.

Коли початок літніх канікул у Дніпрі у 2026 році та скільки вони триватимуть, читайте в нашому матеріалі.

Коли у Дніпрі починаються літні канікули 2026 року

Сьогодні, 29 травня, у школах Дніпра пролунав останній дзвоник — урочистий і водночас емоційний момент, який символізує завершення навчального року для випускників та перехід до літнього відпочинку для молодших школярів.

Водночас важливо розуміти, що сам факт останнього дзвоника не завжди означає повне завершення навчання. Для частини учнів попереду ще можуть бути консультації, іспити або завершення навчальних програм відповідно до шкільного графіка.

Жорсткої єдиної дати завершення навчання в Україні немає, тож кожен заклад освіти самостійно формує графік відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки. Однак у більшості шкіл Дніпра навчальний процес вже завершився або закінчиться на початку червня, після чого стартують літні канікули.

Скільки триватимуть літні канікули у Дніпрі у 2026 році

У 2026 році літні канікули у школах Дніпра триватимуть близько трьох місяців — від початку червня після завершення навчального року до кінця серпня.

Департамент гуманітарної політики Дніпра привітав випускників 2026 року зі святом останнього дзвоника. У зверненні наголошувалося, що цьогорічні школярі проходять свій освітній шлях у надзвичайно складних умовах воєнного часу.

Попри всі труднощі, діти змогли зберегти мотивацію до навчання, подолати виклики дистанційного та змішаного формату освіти та вирости більш зрілими, відповідальними й сильними особистостями. Випускникам побажали впевнено рухатися вперед, не боятися приймати рішення та будувати власну життєву траєкторію.

Святкові події у ліцеї №139

Одним із яскравих прикладів святкування став ліцей №139 у Дніпрі, де цього року навчання завершують одразу сім одинадцятих і п’ять дев’ятих класів.

Урочистості зібрали у шкільних стінах учнів у святковому вбранні, батьків із квітами та педагогів, які супроводжували дітей протягом усього навчального шляху.

Програма заходу включала:

виступи вчителів та учнів;

розважальні номери;

традиційний шкільний вальс, який став емоційною кульмінацією свята.

Атмосфера була наповнена змішаними почуттями радості та легкого смутку — момент прощання зі школою завжди стає одним із найпам’ятніших у житті випускників.

Покоління 2026: навчання під час війни

Випускники цього року — це покоління, яке навчалося в умовах війни, повітряних тривог і постійної невизначеності. Попри це, вони продовжували здобувати знання, підтримувати одне одного та будувати плани на майбутнє.

Попереду на них чекає новий етап життя: вступ до закладів вищої освіти, перші самостійні рішення, можливі переїзди та нове соціальне середовище. Саме ці кроки визначатимуть їхній подальший шлях.

